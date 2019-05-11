Политика

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНРРоссийская газета 07:51

Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства. Такое заявление сделал постпред России Борис Грызлов в ходе переговоров контактной группы в Минске.
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Грызлов исключил возможность «капитуляции» ДНР и ЛНР

RT на русском11:16

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР

РБК10:28

Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНР

Вести.Ru05:45

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Российская газета07:51

Грызлов заявил, что никакой капитуляции ЛНР и ДНР быть не может

Life.ru07:12

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР от Украины

Газета.Ru10:13

Грызлов назвал референдумы о создании ДНР и ЛНР в 2014 году ответом на подъем неонацизма

ТАСС04:36
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Транспорт

В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

В МВД России заявили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.
Обновлено в 20:32
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области

Обновлено в 20:57
Автоспорт

Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг

Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Авто

Названы ТОП-5 самых страшных автомобилей мирового автопрома

В наше время Martin Model 100 уже не является чем-то выдающимся, и теперь он скорее страшный автомобиль.
Обновлено в 13:24
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Здоровье

Врачи назвали симптомы разрыва аорты

Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Слуцкая рассказала о тайном замужестве

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Наука

Рецепторы языка человека оказались способны чувствовать запах

Ученые из Центра химии ощущений Монелла пришли к выводу, что рецепторы языка человека способны воспринимать не только вкус, но и запах.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Путешествия

Названы самые дешевые авиамаршруты на лето

При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес

Самбурская опровергла свою схожесть с Волочковой

Актриса Настасья Самбурская опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором шутливо опровергла свою схожесть с балериной Анастасией Волочковой.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Беременная звезда реалити-шоу «Дом-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Для многих свадьба кумира стала неожиданностью, так как после оформления официального развода с первым мужем звезда "телестройки" заявляла, у неё пока нет желания снова связывать себя узами брака, тем не менее, она нарушила собственное слово и опять вышла замуж.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Наука

В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд

Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Общество

Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро

Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.
Обновлено в 20:53
Авто

FAW начал продажи нового премиум-кроссовера Hongqi HS5

Напомним, что в начале прошлого года руководство FAW перешло на совершенно новую стратегию развития бизнеса, заявив, что в ближайшее время запустит 4 серии продуктов: L, S, H и Q. Компания полагает, что роскошный Hongqi HS5 с его уникальным современным дизайном, ставший первой моделью проекта Red Flag, будет лидировать на местном рынке среди всех внедорожников B-класса.
Обновлено в 08:23
Здоровье

Обмануть Альцгеймера. Как сохранить ясный ум до глубокой старости

В нашей стране болезнь Альцгеймера рассматривают как тяжёлое нейродегенеративное заболевание, которое сопровождается разрушением связей между клетками мозга и, как следствие, нарушением слаженной работы мозга.
Обновлено в 17:09
Здоровье

Столько эмоций: медсестры алтайского онкодиспансера рассказали о своей работе

За несколько дней до Международного дня медицинской сестры, 12 мая, на радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) состоялся эфир с двумя медицинскими сестрами краевого онкодиспансера: главной медсестрой лечебной базы №2 Надеждой Кузнецовой и медсестрой отделения опухоли головы и шеи Ольгой Моталиной.
Обновлено в 19:01
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Истощенная 2-летняя девочка и два трупа найдены в киевской многоэтажке

Обновлено в 10:57
Кино

Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.
Обновлено в 19:05
Общество

Натуральная косметика из Сибири: «Мы — чокнутые русские» (SRF, Швейцария) (SRF)

Обновлено в 18:31
Политика

Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния

Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:00
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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В столице Южного Судана вводят запрет на ночные клубы и дискотеки

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Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказал

Обновлено в 13:36
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Борис Грызлов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» c 2002 года. Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины с 26 декабря 2015 года. Председатель Совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с 2016 года.
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