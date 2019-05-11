Политика

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНРРоссийская газета 07:51

Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства. Такое заявление сделал постпред России Борис Грызлов в ходе переговоров контактной группы в Минске.
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Грызлов исключил возможность «капитуляции» ДНР и ЛНР

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Борис Грызлов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» c 2002 года. Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины с 26 декабря 2015 года. Председатель Совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с 2016 года.
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