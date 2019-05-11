Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНРРоссийская газета 07:51
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства. Такое заявление сделал постпред России Борис Грызлов в ходе переговоров контактной группы в Минске.
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Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
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В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом
Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
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Футбол
«Сочи» проиграл «Авангарду», но все равно вышел в РПЛ
В рамках 36-го тура ФНЛ «Авангард» на домашней арене принимал лидеров турнира «Сочи».
Обновлено в 10:56
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
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Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
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Путешествия
Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост
Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
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Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
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Здоровье
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При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
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Общество
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Актриса путешествует с годовалым ребенком Свои майские каникулы звезда сериалов "Кадетство" и "Серафима прекрасная" Елена Захарова решила провести в Турции.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Полигон Чауда в Крыму готовят для соревнований «Авиадартс»
Специалисты полигонной службы ВКС РФ подготовили для всероссийских соревнований «Авиадартс» на полигоне Чауда в Крыму более 70 новых наземных целей 12 типов.
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Авто
Infinity рассекретила электрический концепт Infiniti A-RT Concept
Ученик колледжа творческих исследований в Детройте Вон Чой опубликовал рендерные изображения концепт-кара Infiniti A-RT.
Обновлено в 02:55
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом
Обновлено в 05:30
Гаджеты
В Сети появились фото смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в чехлах
Накануне анонса смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro в Сети появились фото гаджетов в чехлах.
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Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Экономика
Компании-банкроты хотят обязать платить долги по зарплате первыми
Компании, у которых заблокированы счета за неуплату налогов или оплату ЖКХ, обяжут оплатить долги по зарплатам сотрудникам в первую очередь.
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В настоящее время поляки трудятся над неанонсированным проектом — высокобюджетным шутером.
Обновлено в 09:39
Футбол
В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ
Обновлено в 09:19
Авто
Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo
Тюнинг-компания Modcar Trendz (EMT) из Индии, которая сильно вдохновилась японским автомобилем IDx Nismo, решила все же сделать серийную версию концепта.
Обновлено в 11:35
Авто
FAW запустил продажи нового роскошного кроссовера Hongqi HS5
В январе 2018 года бренд FAW Hongqi запустил совершенно новую стратегию развития, объявив, что в ближайшее время будет создано 4 серии продуктов: L, S, H и Q. Первой моделью плана Red Flag стал кроссовер Hongqi HS5, который будет лидировать на китайском рынке роскошных внедорожников B-класса с его уникальным новаторским красным флагом.
Обновлено вчера в 03:00
Общество
Мэр Лондона рассказал о получении множественных угроз
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в его адрес поступают многочисленные угрозы, из-за чего главе города обеспечили круглосуточную охрану.
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Гол Неймара помог «ПСЖ» обыграть «Анже»
"ПСЖ" обыграл "Анже" в матче 36-го тура лиги 1. Счет открыл самый дорогой футболист мира Неймар.
Обновлено в 12:56
Политика
В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая
У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.
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