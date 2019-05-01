Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНРВести.Ru 05:45

Референдумы 11 мая 2014 года, результатом которых стало создание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), были ответом на вооруженный переворот, подъем неонацизма, избиения и убийства несогласных с новой властью Украины, объявление и начало карательной операции.

Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНР

Здоровье 7 правил, чтобы дожить до 100 лет Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.

Политика Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.

Армия и оружие Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.

Футбол Эррера покидает «Манчестер Юнайтед» Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.

Происшествия В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.

Происшествия На 12 часов задержан рейс из Петербурга в Анталью Рейс авиакомпании AzurAir ZF7897 из Петербурга в турецкую Анталью задерживается на 12 часов.

Политика Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины «Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.

Шоу-бизнес Испанский телеканал усомнился в отцовстве принца Гарри Испанский телеканал случайно усомнился в отцовстве британского принца Гарри, когда рассказал о рождении его сына Арчи.

Здоровье Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.

Происшествия Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.

Происшествия В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели Водитель и пассажирка Lada получили травмы. На место ДТП выехала машина МЧС.

Происшествия В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737 В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.

Наука В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.

Транспорт В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве "Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Бритни Спирс покинула здание суда босиком Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.

Политика Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.

Футбол Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию в матче МЛС Дисциплинарный комитет МЛС признал нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича виновным в симуляции на 23-й минуте матча против "Коламбус Крю" (1:3). Комитет принял решение оштрафовать шведского форварда.