Политика
Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНРВести.Ru 05:45
Референдумы 11 мая 2014 года, результатом которых стало создание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), были ответом на вооруженный переворот, подъем неонацизма, избиения и убийства несогласных с новой властью Украины, объявление и начало карательной операции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Здоровье
7 правил, чтобы дожить до 100 лет
Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти
По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол
Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского
Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Дикий дебош пассажира британского лайнера попал на видео
Инцидент попал на видео, его публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 05:43
Футбол
В Сети появились фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон
В Интернете появились фотографии выездной формы "Зенита" на сезон-2019/20.
Обновлено в 06:51
Происшествия
На 12 часов задержан рейс из Петербурга в Анталью
Рейс авиакомпании AzurAir ZF7897 из Петербурга в турецкую Анталью задерживается на 12 часов.
Обновлено в 04:17
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Испанский телеканал усомнился в отцовстве принца Гарри
Испанский телеканал случайно усомнился в отцовстве британского принца Гарри, когда рассказал о рождении его сына Арчи.
Обновлено вчера в 17:29
Здоровье
Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели
Водитель и пассажирка Lada получили травмы. На место ДТП выехала машина МЧС.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Наука
В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет
Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено 09 мая в 09:04
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Транспорт
В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Бритни Спирс покинула здание суда босиком
Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
Обновлено в 04:24
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Наука
Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами
Обновлено 08 мая в 20:53
Футбол
Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию в матче МЛС
Дисциплинарный комитет МЛС признал нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича виновным в симуляции на 23-й минуте матча против "Коламбус Крю" (1:3). Комитет принял решение оштрафовать шведского форварда.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
В Москве задержан офицер с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка»
Обновлено 09 мая в 07:44