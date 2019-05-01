Политика

Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНРВести.Ru 05:45

Референдумы 11 мая 2014 года, результатом которых стало создание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), были ответом на вооруженный переворот, подъем неонацизма, избиения и убийства несогласных с новой властью Украины, объявление и начало карательной операции.
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Грызлов назвал референдумы о создании ДНР и ЛНР в 2014 году ответом на подъем неонацизма

ТАСС04:36

В России рассказали о невозможности «капитуляции» ДНР и ЛНР

Pravda.Ru06:32

"Никакой капитуляции Донецка и Луганска!": Грызлов об ответе Донбасса на агрессию с Запада

Царьград05:48

Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНР

Вести.Ru05:45

Грызлов заявил, что никакой капитуляции ЛНР и ДНР быть не может

Life.ru07:12

Российский полпред заявил о невозможности капитуляции Донбасса

VSE42 Новости06:19

Грызлов: никакой «капитуляции» ДНР и ЛНР быть не может

Ореанда-Новости05:29
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Здоровье

7 правил, чтобы дожить до 100 лет

Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Обновлено в 02:53
Политика

Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти

По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Армия и оружие

Военные летчики под Волгоградом провели более 10 тактических учений

Обновлено в 05:41
Футбол

Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
Обновлено в 05:34
Происшествия

В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Дикий дебош пассажира британского лайнера попал на видео

Инцидент попал на видео, его публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 05:43
Общество

Астрологи назвали волгоградкам знаки зодиака самых щедрых мужчин

Обновлено в 06:20
Футбол

В Сети появились фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон

В Интернете появились фотографии выездной формы "Зенита" на сезон-2019/20.
Обновлено в 06:51
Происшествия

На 12 часов задержан рейс из Петербурга в Анталью

Рейс авиакомпании AzurAir ZF7897 из Петербурга в турецкую Анталью задерживается на 12 часов.
Обновлено в 04:17
Политика

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Экономика

Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Испанский телеканал усомнился в отцовстве принца Гарри

Испанский телеканал случайно усомнился в отцовстве британского принца Гарри, когда рассказал о рождении его сына Арчи.
Обновлено вчера в 17:29
Здоровье

Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Обновлено в 06:27
Происшествия

Поврежденный мемориал участникам войны в Севастополе восстановят

Обновлено в 07:06
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели

Водитель и пассажирка Lada получили травмы. На место ДТП выехала машина МЧС.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Наука

В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет

Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено 09 мая в 09:04
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Транспорт

В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Бритни Спирс покинула здание суда босиком

Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
Обновлено в 04:24
Футбол

«РБ Лейпциг» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Обновлено в 06:45
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Наука

Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами

Обновлено 08 мая в 20:53
Футбол

Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию в матче МЛС

Дисциплинарный комитет МЛС признал нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича виновным в симуляции на 23-й минуте матча против "Коламбус Крю" (1:3). Комитет принял решение оштрафовать шведского форварда.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

В Москве задержан офицер с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка»

Обновлено 09 мая в 07:44
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Борис Грызлов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» c 2002 года. Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины с 26 декабря 2015 года. Председатель Совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с 2016 года.
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