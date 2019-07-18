Энергетика
Грязную нефть из «Дружбы» переработают российские НПЗPravda.Ru 08:33
Глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов сообщил о том, что загрязненную нефть из трубопровода "Дружба" переработаю российские НПЗ. По его словам, чтобы не нанести вред оборудованию, насыщенная хлорорганикой нефть будет смешана с нормальной нефтью.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:08, Вашингтон
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