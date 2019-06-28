Энергетика

«Грязная» нефть испортила на Мозырском НПЗ оборудование на $20 млнИнтерфакс 05:26

Нефть, загрязненная едким дихлорэтаном, испортила на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудование стоимостью $20 млн, оно вышло из строя и было остановлено, заявил в парламенте вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
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В Белоруссии оценили ущерб от загрязнения нефти в «Дружбе»

RT на русском04:35

Минск пригрозил Москве судом

Вести.Ru04:45

Белоруссия готова судиться с Россией

Газета.Ru04:42

Минск оценил ущерб из-за загрязнения нефтепровода «Дружба» в $20 млн

Life.ru05:41

«Грязная» нефть испортила на Мозырском НПЗ оборудование на $20 млн

Интерфакс05:26

Белоруссия вернула России более 705 тыс. т некачественной нефти

РБК05:15

С белорусского участка «Дружбы» вытеснили 705 тысяч тонн «грязной» нефти

РИА Новости03:52
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
Автоспорт

Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Айзу Анохину затравили в Сети за то, что она распродает старые вещи, чтобы помочь больному ребенку

Обновлено в 12:50
Музыка

Бывшей солистке «Тату» Лене Катиной угрожают расправой

В скором у Катиной запланировано выступление на музыкальном фестивале в Польше, которое было на грани отмены из-за навязчивого молодого человека, грозившего убить артистку, если она приедет в Польшу.
Обновлено в 12:16
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Культура

На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию

В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».
Обновлено в 12:17
Политика

Песков заявил о готовности Путина к сотрудничеству с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 июня заявил о готовности главы российского государства сотрудничать с США.
Обновлено в 13:35
Футбол

В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон

Обновлено в 12:54
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на слова Миллера о транзите российского газа

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексея Миллера о транзите российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 12:52
Наука

Инфракрасные камеры помогут судам не столкнуться с косатками

Ученые начали тестировать инфракрасные камеры для обнаружения косаток, сообщается в пресс-релизе Океанографического института в Вудс-Холе.
Обновлено в 09:48
Общество

Сергею Звереву изменили наказание за пикет у стен Кремля

Московский городской суд уменьшил размер штрафа, который нужно заплатить стилисту Сергею Звереву за пикет у стен Кремля, передаёт 28 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:18
Политика

Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

Министерство юстиции России включило в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).
Обновлено в 12:46
Политика

ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX

В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.
Обновлено в 14:42
Политика

Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака

Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой

Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес

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На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено в 12:36
Финансы

Орешкин считает, что ЦБ создает дисбаланс на рынке кредитования

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования.
Обновлено в 14:15
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено в 10:58
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В России вступили в силу новые законы для водителей

Сегодня в России вступают в силу поправки в федеральный закон №146 и статью УК №263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена».
Обновлено в 08:49
Происшествия

Более 1,8 тысячи домов подтоплены паводком в Иркутской области

Более 1,8 тысячи жилых домов и более 200 приусадебных участков подтоплено паводком в Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Причиной задержки поездов в районе Химок стала кража 1,5 км кабеля

Обновлено в 05:26
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Божена Рынска написала два заявления в полицию

Рынска подала в правоохранительные органы два заявления: одно – на экс-супругу Игоря Елену, второе – на их общую дочь Елизавету.
Обновлено в 12:29
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Экономика

Определено влияние пенсионной реформы на экономику

Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Политика

ОПГ Навального пытается спасти утопающую Соболь «сливом» Митрохина

В пятницу, 28 июня, верный подельник «борца с коррупцией» Леонид Волков в своем Telegram-канале заявил, что активисты московского штаба Навального якобы разоблачили целый «конвейер» по «рисованию» поддельных подписей.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика

Грузия не впустит депутата Госдумы Сергея Гаврилова

Грузия запретила въезд депутату Госдумы РФ, президенту Межпарламентской ассоциации православия Сергею Гаврилову, который в ходе ассамблеи сел в кресло спикера грузинского парламента - и это стало отправной точкой международного скандала и митингов в Тбилиси.
Обновлено в 14:39
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Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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