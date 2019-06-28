Нефть, загрязненная едким дихлорэтаном, испортила на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудование стоимостью $20 млн, оно вышло из строя и было остановлено, заявил в парламенте вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

«Грязная» нефть испортила на Мозырском НПЗ оборудование на $20 млн

Происшествия Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.

Политика Глава Рослесхоза подал в отставку Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа на Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Общество «Дому-2» выделят участок площадью 1,6 га в Новой Москве Телешоу "Дом-2" получит земельный участок площадью почти 1,6 га в Новой Москве, слушания по поводу размещения объекта на новом месте признаны состоявшимися, сообщила в пятницу пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

Политика В Донбассе освободили четверых украинских пленных Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке освободили четверых украинских пленных.

Политика Песков объяснил отношение Путина к либерализму Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».

Происшествия В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.

Происшествия Очевидцы сняли на видео потоп возле Шереметьево Россияне сняли на видео потоп возле Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина.

Общество Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.

Футбол Буффон договорился с «Ювентусом» о годичном контракте 41-летний футболист достиг договоренности с действующим чемпионом Италии сроком на один год.

Политика Россия пригласила Трампа на День Победы в 2020 году Россия пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Политика Кадыров подхватил слова Путина про предателей В интервью британской газете Financial Times Путин назвал предательство самым большим и мерзким преступлением.

Происшествия В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире» Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.

Происшествия Фигурант дела «краснодарских каннибалов» получил 13 лет колонии Судья Прикубанского районного суда Любовь Карасева назначила ему наказание в виде 13 лет и двух месяцев колонии строгого режима.

Игры Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.

Политика Мантуров анонсировал испытания самолета МС-21 с российским двигателем Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, когда начнутся испытания среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14.

Автоспорт Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».

Политика Зеленский впервые обратился к Путину Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.

Авто Китайцы презентовали пикап JAC T6 для России под «Катюшу» В рекламном видео возможности новинки демонстрируются под мелодию, знакомую всем россиянам с детства – нестареющую «Катюшу».