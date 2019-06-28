Энергетика
«Грязная» нефть испортила на Мозырском НПЗ оборудование на $20 млнИнтерфакс 05:26
Нефть, загрязненная едким дихлорэтаном, испортила на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудование стоимостью $20 млн, оно вышло из строя и было остановлено, заявил в парламенте вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
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