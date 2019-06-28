Мозырскому заводу пришлось оптимизировать технологический процесс, чтобы уберечь оборудование от критического износа. Уже вышло из строя оборудование на $20 млн, отметил он. Ляшенко уточнил, что подробный анализ ущерба проведут на заводе при плановом капитальном ремонте в августе.

Политика Чисто украинская провокация: на заброшенном здании в Донецке вывесили унылый «прапор» В пятницу, 28 июня, на заброшенном здании гостиницы в центре Донецка появился украинский флаг, безвольно свешивающийся с металлических конструкций как мокрое полотенце.

Политика В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.

Транспорт Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.

Армия и оружие Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в Идлибе Турецкие военные атаковали позиции сирийской армии после того, как турецкий наблюдательный пункт в зоне деэскалации Идлиб подвергся обстрелу.

Авто Китайский пикап JAC T6 появится в России в сентябре По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.

Происшествия СК задержал топ-менеджера «Рольфа» Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета.

Энергетика Миллер рассказал о доставке газа и ущербе для экологии На годовом собрании акционеров "Газпрома" глава компании Алексей Миллер заявил, что пути доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии.

Происшествия Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Политика Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.

Общество Открытие аэропорта «Гагарин» в Саратове намечено на 20 августа Открытие аэропорта "Гагарин" состоится 20 августа, сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в парламент.

Политика Байден предрек распад НАТО при втором сроке Трампа НАТО распадется в случае переизбрания президента США Дональда Трампа на второй срок.

Политика Кадыров рассказал, кто является «пятой колонной» в России Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал интервью президента Владимира Путина, данное британскому изданию Financial Times, в частности он обратил внимание на президентскую фразу про предательство как «самое большое преступление, которое может быть на земле».

Политика Зеленский запустил флешмоб о конституции Украины Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб в честь Дня конституции, который отмечается в стране 28 июня.

Политика Путин пообщался с Меркель на саммите G20 Президент РФ Владимир Путин пообщался в кулуарах G20 с канцлером Германии Ангелой Меркель, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и премьером Канады Джастином Трюдо, передает корреспондент РИА Новости.

Космос Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.

Авто УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.

Экономика Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.