Энергетика
Потери белорусского завода из-за «грязной» нефти оценили в $20 млнREGNUM 07:00
Мозырскому заводу пришлось оптимизировать технологический процесс, чтобы уберечь оборудование от критического износа. Уже вышло из строя оборудование на $20 млн, отметил он. Ляшенко уточнил, что подробный анализ ущерба проведут на заводе при плановом капитальном ремонте в августе.
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