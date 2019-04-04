Космос
Грузовой корабль «Прогресс» за рекордное время долетел до МКСRostov gazeta 11:59
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-11», который стартовал с космодрома Байконур, успешно пристыковался к Международной космической станции. Длительность полета — 3 часа 21 минута, является рекордным временем полета с Земли к МКС.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
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Рогозин покидает пост гендиректора «Ил» и вице-президента ОАК
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Роналду проиграл суд журналистам
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Общество
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Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Любовница Ромы Жукова обвинила его жену в нападении
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Обновлено в 13:01
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Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
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Политика
Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
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Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, об этом сообщается в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".
Обновлено в 18:00
Происшествия
Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
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Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Полтонны кокаина изъяли в супермаркетах в Германии
Полиция изъяла 500 кг кокаина в нескольких супермаркетах на северо-востоке Германии, сообщает немецкий телеканал n-tv.
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Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено в 09:30
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено в 07:07
Происшествия
11 бандитов были застрелены при попытке ограбить два банка в Бразилии
Сотрудники полиции бразильского штата Сан-Паулу застрелили 11 преступников, которые попытались ограбить отделения банков в городе Гуарарема.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Якутии завели дело против замминистра здравоохранения
В Республике Саха (Якутия) завели дело на замглавы регионального минздрава. Она подозревается в превышении полномочий.
Обновлено в 16:17
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика
«Военторг» запустил в продажу «куртки, как у Путина»
Сеть магазинов "Армия России" начала продажу демисезонных ветровок - таких же, в какой был резидент Владимир Путин на рыбалке в Тыве, сообщили представители АО "Военторг".
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.
Обновлено в 12:28
Общество
Общественная палата проверит дома для детей-сирот в Алданском районе
Общественная палата Якутии намерена проверить дома для детей-сирот в Алдане.
Обновлено в 08:41
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27