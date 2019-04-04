Космос

Грузовой корабль «Прогресс» за рекордное время долетел до МКСRostov gazeta 11:59

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-11», который стартовал с космодрома Байконур, успешно пристыковался к Международной космической станции. Длительность полета — 3 часа 21 минута, является рекордным временем полета с Земли к МКС.
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