Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с БайконураRT на русском 07:02
Стыковка со станцией ожидается в 17:25 мск. Таким образом, время полёта должно составить 3 часа 24 минуты. В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
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