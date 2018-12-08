Космос

Грузовой корабль Dragon смог пристыковаться к МКС со второй попытки
Газета.Ru
10:32

Космический корабль Dragon прибыл на МКС и смог пристыковаться к станции только со второй попытки. Об этом компания SpaceX сообщила в своем твиттере.
Газета.Ru10:32

Подробнее о событии

Грузовой корабль Dragon смог пристыковаться к МКС со второй попытки

Газета.Ru10:32

Космический корабль Dragon состыковался с МКС

Телеканал 360°11:28

Грузовой корабль Dragon прибыл на МКС с задержкой

Российская газета08:25

Экипаж МКС поймал «Дракона». Стыковка прошла успешно

Вести.Ru07:45

Американский грузовой корабль Dragon прибыл на МКС

РИА Новости07:39

Космический корабль Dragon не смог пристыковаться к МКС из-за спутниковой связи

РЕН ТВ07:03

Корабль Dragon пристыковался к МКС с задержкой после сбоев со связью

Говорит Москва07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Космос

Концепт сверхтяжелой ракеты представят в 2019 году

Обновлено в 10:59
Космос

Зонд InSight записал шум ветра на Марсе

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) предоставило аудиозапись, полученную спускаемым аппаратом InSight, который совершил посадку на Марсе менее двух недель назад.
Обновлено в 08:13
Космос

Эксперимент с мышами выявил снижение иммунитета в космосе

Обновлено в 07:47
Космос

Ученые: В ледяном слое на поверхности спутника Юпитера есть жизнь

По мнению специалистов, в ледяных слоях, покрывающих большую часть поверхности спутника, существуют живые организмы.
Обновлено в 09:01
Космос

Китай запустит в космос первую орбитальную электростанцию

Известно, что большая часть ультрафиолетового излучения, являющегося «топливом» для солнечных уловителей, фильтруется атмосферой Земли.
Обновлено в 01:01
Космос

Уфолог нашел в Нидерландах доказательства посещения пришельцами Земли

Чужеродный зонд, найденный на берегу в Нидерландах, соответствует двум объектам, обнаруженным на Марсе.
Обновлено в 06:35
Космос

В Красноярске издали книгу о тайнах Тунгусского метеорита

Обновлено в 09:54
Космос

Экс-спецагент США рассказал о найденных живых инопланетянах

Ричард Доти, бывший специальный агент США дал откровенное интервью Express, в котором поделился подробностями найденных «зелёных человечков».
Обновлено в 07:08
Космос

Ученые: есть смысл возродить миссии на Нептун и Уран

Ученые считают, что есть необходимость в возрождении миссий на Уран и Нептун.
Обновлено в 06:07
Космос

В «кричащей» галактике найдена планета-воздушный шар

Огромное количество энергии пронизывает всю галактику, в которой и была найдена уникальная в своём роде планета HAT-P-11b, атмосфера которой полностью состоит из гелия.
Обновлено в 07:03
Космос

В ULA перенесли старт «Дельты-4» со шпионским спутником

Обновлено в 04:24
Космос

В ИМБП подготовили комплекс для моделирования космической экспедиции

Наземный экспериментальный комплекс в Государственном научном центре Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН подготовлен для проведения четырёхмесячного эксперимента по моделированию космической экспедиции «SIRIUS 18/19».
Обновлено вчера в 23:32
Космос

Ученые раскрыли тайну происхождения Земли

Исследователям удалось приблизиться к разгадке тайны происхождения Земли и зарождения жизни на ней. Об этом сообщает издание Oane.ws.
Обновлено вчера в 23:16
Космос

Гелий раздул атмосферу горячего нептуна

Европейские астрономы обнаружили в атмосфере горячего нептуна HAT-P-11 b гелий.
Обновлено вчера в 10:53
Космос

Учёные назвали точную дату возможного падения на Землю астероида 2002 NT7

Учёным удалось спрогнозировать точную дату возможного падения на Землю астероида 2002 NT7.
Обновлено в 10:31
Главное