Космос
Грузовой корабль Dragon смог пристыковаться к МКС со второй попытки
Грузовой корабль Dragon смог пристыковаться к МКС со второй попыткиГазета.Ru10:32
Космический корабль Dragon прибыл на МКС и смог пристыковаться к станции только со второй попытки. Об этом компания SpaceX сообщила в своем твиттере.
Газета.Ru10:32
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