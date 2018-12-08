Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал 5 декабря. Однако грузовик прибыл к МКС немного позже расчетного времени из-за проблем со связью. В какой-то момент он завис в 10, а потом в 30 метрах от станции.

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