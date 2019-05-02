Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту ШереметьевоРоссийская газета 14:02

Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines. Воздушное судно находилось на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа, сообщает РИА Новости представитель авиагавани.
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