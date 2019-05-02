Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту ШереметьевоРоссийская газета 14:02
Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines. Воздушное судно находилось на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа, сообщает РИА Новости представитель авиагавани.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Музыка
Башкирский Ишимбай впервые принял Московский Пасхальный фестиваль
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Первомайские аресты в Санкт-Петербурге вступили в силу
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
США впервые использовали в бою F-35A
ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
В Москве мужчина ранил четырех человек из ружья
Обновлено в 07:38
Политика
В штабе Зеленского назвали сроки возвращения Донбасса
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин ответил на вопрос о возвращении Донбасса.
Обновлено в 14:23
Музыка
Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»
Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Общество
Автор «Сталингулага» впервые дал интервью
Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Политика
Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского
Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Космос
Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе
Зонд InSight американского космического агентства запечатлел закат на Марсе 25 апреля. Об этом сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 12:54
Политика
Прием документов на получение гражданства РФ стартует в ЛНР с 6 мая
Миграционная служба Луганской народной республики начнет прием заявлений на получение гражданства России в начале мая.
Обновлено в 12:30
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Политика
Министр обороны Сербии заявил об усталости страны от политики ЕС
Сербия устала от Евросоюза, который постоянно меняет цели и ставит новые условия для стран, желающих к нему присоединиться.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой провела выходные с семьей своего папы
Футболист Евгений Алдонин пообещал после смерти бывшей жены Юлии Началовой, что не бросит их общую дочь Веру, и свое обещание полностью сдержал.
Обновлено в 04:16
Спорт
«Кузбасс» обыграл «Зенит-Казань» в первом матче финала
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Общество
Мокрый снег и штормовой ветер испортят петербуржцам праздники
Мокрый снег и сильные порывы ветра испортят петербуржцам остатки майских праздников.
Обновлено в 08:54
Авто
Пикап Toyota Tundra проехал миллион миль без капремонта
Обновлено в 06:10
Политика
Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено в 08:00
Авто
Названы самые популярные в России европейские автомобили с пробегом
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11
Музыка
Названы лучшие исполнители года по версии Billboard Music Awards
Лучшей исполнительницей в рамках премии стала Тейлор Свифт. Billboard Music Awards – одна из крупнейших музыкальных наград в США.
Обновлено в 07:20