Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту ШереметьевоРоссийская газета 14:02

Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines. Воздушное судно находилось на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа, сообщает РИА Новости представитель авиагавани.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Шереметьево рассказали о столкновении автомобиля с самолетом

РИА Новости13:46

СК начал проверку после столкновения погрузчика с самолетом в Шереметьеве

Вечерняя Москва16:53

СК показал фото с места столкновения Boing и машины в Шереметьево

РБК16:51

СК начал проверку после столкновения машины техслужб с самолетом в Шереметьеве

Москва 2416:46

СК начал проверку после столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом в Шереметьево

Агентство Москва16:34

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту «Шереметьево»

Интерфакс13:15

В Шереметьево прокомментировали столкновение самолета и служебной машины

РЕН ТВ14:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В Москве мужчина ранил четырех человек из ружья

Конфликт со стрельбой из помпового ружья произошел в Москве, четыре человека ранены, подозреваемый задержан, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 07:38
Авто

Lada Largus CNG – универсал с заводским газобаллонным оборудованием

Начало производства Lada Largus CNG датируется мартом 2019 года.
Обновлено в 14:37
Политика

Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского

Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено в 12:52
Политика

Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ

Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика

Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти

Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:15
Транспорт

В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники

Депутат ГД Василий Власов предложил заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову ограничить проведение ремонтных работы на дорогах в праздники, чтобы сократить количество пробок.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие

Украинские военные вернули 24 километра Донбасса

Обновлено в 04:29
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Экономика

Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%

Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 03:18
Авто

Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Кино

Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Общество

Как «в Питере пить» и спокойно жить?

Петербургские бары с улицы Рубинштейна объединились в борьбе за выживание.
Обновлено в 18:25
Происшествия

Осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу

Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.
Обновлено в 20:50
Музыка

Алсу отстранили от трансляции Евровидения

Обновлено в 08:53
Игры

Epic Games Store раздает World of Goo. Головоломку специально обновили к старту акции

Игру специально обновили к старту акции – теперь она поддерживает почти любые разрешения, разработчики улучшили качестве изображения и разрешение объектов.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»

Обновлено в 19:51
Политика

Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»

Обновлено в 19:09
Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски

Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Космос

Blue Origin успешно испытала космический корабль New Shepard

Обновлено в 11:56
Авто

Какие документы водителю нужно всегда иметь при себе

Эксперты портала «2018год.ру» рассказали какие документы водители должны всегда носить с собой и предъявлять по первому требованию инспектора.
Обновлено в 13:05
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Возросло число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии

В больнице скончался 46-летний мужчина, пострадавший при нападении на мечеть Аль-Нур в городе Крайстчерч, сообщается на сайте полиции Новой Зеландии.
Обновлено в 20:46
Экономика

Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как ее супруг гуляет с 9-месячной дочерью

«Папа может», – лаконично подписала видео, на котором ее супруг развлекает малышку, строя забавные рожицы и хлопая в ладоши, Лера Кудрявцева.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Россиянин ударил жену прокурора и поплатился

Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено в 20:57
Шоу-бизнес

Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию

Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено в 18:22
Политика

Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное