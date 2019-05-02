Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту ШереметьевоРоссийская газета 14:02

Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines. Воздушное судно находилось на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа, сообщает РИА Новости представитель авиагавани.

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево

Политика Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.

Происшествия В Москве мужчина ранил четырех человек из ружья Конфликт со стрельбой из помпового ружья произошел в Москве, четыре человека ранены, подозреваемый задержан, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Политика Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.

Политика Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.

Энергетика Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Транспорт В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники Депутат ГД Василий Власов предложил заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову ограничить проведение ремонтных работы на дорогах в праздники, чтобы сократить количество пробок.

Общество В России нашли георгиевские ленточки со свастикой В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.

Экономика Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6% Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.

Авто Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.

Кино Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».

Происшествия Осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.

Игры Epic Games Store раздает World of Goo. Головоломку специально обновили к старту акции Игру специально обновили к старту акции – теперь она поддерживает почти любые разрешения, разработчики улучшили качестве изображения и разрешение объектов.

Здоровье Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.

Политика Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Авто Какие документы водителю нужно всегда иметь при себе Эксперты портала «2018год.ру» рассказали какие документы водители должны всегда носить с собой и предъявлять по первому требованию инспектора.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Финансы Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.

Происшествия Возросло число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии В больнице скончался 46-летний мужчина, пострадавший при нападении на мечеть Аль-Нур в городе Крайстчерч, сообщается на сайте полиции Новой Зеландии.

Экономика Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала, как ее супруг гуляет с 9-месячной дочерью «Папа может», – лаконично подписала видео, на котором ее супруг развлекает малышку, строя забавные рожицы и хлопая в ладоши, Лера Кудрявцева.

Происшествия Россиянин ударил жену прокурора и поплатился Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.

Шоу-бизнес Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.