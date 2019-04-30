Армия и оружие

Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНРРИА Новости 07:08

Грузовик украинских силовиков со снарядами подорвался в районе подконтрольного Киеву Водяного в Донбассе на мине, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
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Грузовик украинских силовиков со снарядами подорвался на мине ВСУ в Донбассе

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Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНР

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