Армия и оружие
Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНРРИА Новости 07:08
Грузовик украинских силовиков со снарядами подорвался в районе подконтрольного Киеву Водяного в Донбассе на мине, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
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