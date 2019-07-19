Происшествия

В Донбассе подорвался грузовик с пьяными бойцами батальона «Айдар»Российская газета 16:00

Грузовик с бойцами добровольческого батальона "Айдар" (запрещен в России) подорвался на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил представитель управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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В ДНР заявили о подрыве на мине грузовика с бойцами «Айдара»

Грузовик с бойцами нацбатальона "Айдар" подорвался в четверг на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
РИА Новости13:42

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Грузовик с пьяными украинскими радикалами подорвался на мине

РЕН ТВ14:32

В ДНР заявили о подрыве грузовика батальона «Айдар» на мине в Донбассе

RT на русском15:22

Грузовик с пьяными украинскими боевиками подорвался на мине

Газета.Ru14:52

В ДНР заявили о подрыве на мине грузовика с бойцами батальона «Айдар»

РБК17:07

В ДНР сообщили о подрыве автомобиля батальона «Айдар» на подконтрольной Киеву территории

ТАСС14:25

В ДНР заявили о подрыве на мине грузовика с бойцами «Айдара»

РИА Новости13:42

В Донбассе на мине подорвался грузовик с боевиками «Айдара»

Московский Комсомолец12:39
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
Политика

Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года.
Обновлено в 15:34
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика

Российское посольство опубликовало карту с украинским Крымом

Российское посольство в Британии обнародовало карту, где Крым обозначен территорией Украины. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 22:50
Футбол

Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций

Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено в 17:12
Музыка

Орловская команда КВН «Такая история» вышла на охоту за КиВиНом

Традиционные награды фестиваля — семь «Веселых и Находчивых птичек» — «КиВиНов», будут распределены по ходу гала-концерта членами жюри.
Обновлено в 09:06
Политика

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург

В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Политика

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:42
Политика

Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина

Обновлено в 08:50
Политика

Иран заявил о захвате британского танкера

Обновлено в 14:35
Происшествия

Под Петербургом из-за поломки задержали электрички

Обновлено в 14:05
Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли на 24 июля

"Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на (Международную) космическую станцию (МКС) с площадки номер 40 (космодрома на мысе Канаверал) 24 июля", - сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 19:55
Энергетика

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено в 21:13
Происшествия

Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге

Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено в 09:42
Экономика

«Ростех» впервые выпустит облигации

Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено в 09:34
Политика

На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы

Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче

«Боруссия» (Дортмунд) на американском стадионе Notre Dame (штат Индиана) обыграла «Ливерпуль».
Обновлено в 22:35
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится, как идет темп устранения последствий наводнений, накрывших Иркутскую область.
Обновлено в 22:41
Экономика

«АЛРОСА» выручила $6,5 млн на аукционе во Владивостоке

С начала 2019 года "АЛРОСА" провела три аукциона во Владивостоке, суммарно выручив на них около $25 млн.
Обновлено в 10:36
Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено вчера в 11:17
Культура

Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап

Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране

Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика

Путин устроил разнос иркутским чиновникам

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о расходах российских звёзд

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы артистов шоу-бизнеса.
Обновлено в 22:07
Политика

В МИД России прокомментировали «винные» санкции в отношении Грузии

По словам представителя МИД, после событий в Грузии в Госдуме на самом деле выносилась на обсуждение идея использования ограничительных мер против "соседа".
Обновлено в 05:59
Происшествия

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.
Обновлено в 20:15
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе

В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено вчера в 09:00
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

Обновлено в 13:24
Происшествия

В Греции зафиксировали землетрясение

Напомним, что в 1999 году в Греции было зафиксировано сильное землетрясение, которое привело к гибели 143 человек.
Обновлено в 10:49
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