Грузовик с бойцами нацбатальона "Айдар" подорвался в четверг на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

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Грузовик с бойцами добровольческого батальона "Айдар" (запрещен в России) подорвался на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил представитель управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

В Донбассе подорвался грузовик с пьяными бойцами батальона «Айдар»

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