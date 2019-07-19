Грузовик с бойцами нацбатальона "Айдар" подорвался в четверг на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

с чего всё началось

Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.

Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе

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