Происшествия

Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в ДонбассеBFM.ru 14:50

Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
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с чего всё началось

Грузовик с бойцами «Айдара» подорвался на мине в Донбассе, заявили в ДНР

Грузовик с бойцами нацбатальона "Айдар" подорвался в четверг на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
РИА Новости13:42

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Грузовик с пьяными украинскими радикалами подорвался на мине

РЕН ТВ14:32

В ДНР заявили о подрыве грузовика батальона «Айдар» на мине в Донбассе

RT на русском15:22

Грузовик с пьяными украинскими боевиками подорвался на мине

Газета.Ru14:52

В ДНР заявили о подрыве на мине грузовика с бойцами батальона «Айдар»

РБК17:07

В ДНР сообщили о подрыве автомобиля батальона «Айдар» на подконтрольной Киеву территории

ТАСС14:25

Грузовик с бойцами «Айдара» подорвался на мине в Донбассе, заявили в ДНР

РИА Новости13:42

В Донбассе на мине подорвался грузовик с боевиками «Айдара»

Московский Комсомолец12:39
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Политика

Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео

Обновлено в 05:23
Кино

В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки»

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 11:26
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Украина намерена купить списанные советские военные катера у Польши

Украина изучает возможность покупки у Польши списанных в 2013 году советских кораблей проекта "1241 Молния" - "Металович" и "Ролник".
Обновлено в 05:49
Политика

Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Экономика

Путин поручил предоставить жилье малообеспеченным семьям

Будут разработаны механизмы по обеспечению семей жильем без предоставления права собственности Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к середине октября разработать механизмы предоставления малообеспеченным семьям жилья с сохранением его в публичной собственности.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия

СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Писатели-фантасты придут на помощь армии Франции

Во Франции планируется сформировать специальную группу, состоящую из писателей-фантастов.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В Греции зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин.
Обновлено в 11:12
Политика

Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой

Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено вчера в 11:30
Наука

Долететь и адаптироваться на Марсе космонавтам поможет красное вино

Обновлено в 02:31
Интернет

Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено в 17:02
Политика

Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу

Президент России Владимир Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу, российский лидер отметил, что деталей его плана не знает.
Обновлено в 15:13
Футбол

Головин травмировал бедро в товарищеской игре с «Эвертоном»

Полузащитник "Монако" Александр Головин не доиграл товарищеский матч с "Эвертоном".
Обновлено в 18:02
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Гаджеты

Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro

Обновлено в 15:09
Игры

Sumo Digital работает над новыми проектами вместе с 2K Games

Sumo Digital объявила о партнёрстве с 2K Games (подразделением Take-Two), согласно которому крупная английская студия займётся разработкой сразу нескольких проектов для издательства.
Обновлено в 09:57
Политика

Мадуро предложил установить постоянный диалог с оппозицией

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро по итогам второго этапа переговоров с представителями оппозиции на Барбадосе предложил установить постоянный диалог между сторонами.
Обновлено в 19:37
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации

Обновлено в 08:46
Политика

Владимир Путин прибыл в Магнитогорск

Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск.
Обновлено в 12:23
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Футбол

Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций

Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Футбол

Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в форме сборной России

Поп-музыкант Эд Ширан в пятницу, 19 июля, выступил на стадионе «Спартака» в Москве.
Обновлено в 19:10
Происшествия

СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Москве похитителям наркоманов дали от пяти до восьми лет

Обновлено в 10:53
Интернет

Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»

Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Спорт

Чемпионка мира по бегу на 400 м дисквалифицирована за допинг

Обновлено в 16:48
Происшествия

В Нигерии мужчина залез на крыло самолета и напугал пассажиров

В Нигерии неизвестный мужчина залез на крыло пассажирского самолета, когда тот готовился к взлету.
Обновлено в 15:34
Здоровье

У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

Обновлено в 12:24
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