Происшествия
Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в ДонбассеBFM.ru 14:50
Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
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с чего всё началось
Грузовик с бойцами нацбатальона "Айдар" подорвался в четверг на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.РИА Новости13:42
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Политика
Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео
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Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
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Украина намерена купить списанные советские военные катера у Польши
Украина изучает возможность покупки у Польши списанных в 2013 году советских кораблей проекта "1241 Молния" - "Металович" и "Ролник".
Обновлено в 05:49
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Экономика
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Будут разработаны механизмы по обеспечению семей жильем без предоставления права собственности Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к середине октября разработать механизмы предоставления малообеспеченным семьям жилья с сохранением его в публичной собственности.
Обновлено вчера в 15:02
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Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
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Обновлено в 09:30
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Писатели-фантасты придут на помощь армии Франции
Во Франции планируется сформировать специальную группу, состоящую из писателей-фантастов.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Греции зафиксировано землетрясение
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Политика
Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой
Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено вчера в 11:30
Интернет
Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
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Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу
Президент России Владимир Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу, российский лидер отметил, что деталей его плана не знает.
Обновлено в 15:13
Футбол
Головин травмировал бедро в товарищеской игре с «Эвертоном»
Полузащитник "Монако" Александр Головин не доиграл товарищеский матч с "Эвертоном".
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено в 15:09
Игры
Sumo Digital работает над новыми проектами вместе с 2K Games
Sumo Digital объявила о партнёрстве с 2K Games (подразделением Take-Two), согласно которому крупная английская студия займётся разработкой сразу нескольких проектов для издательства.
Обновлено в 09:57
Политика
Мадуро предложил установить постоянный диалог с оппозицией
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро по итогам второго этапа переговоров с представителями оппозиции на Барбадосе предложил установить постоянный диалог между сторонами.
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Обновлено в 08:46
Политика
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Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск.
Обновлено в 12:23
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Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Футбол
Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций
Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
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Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в форме сборной России
Поп-музыкант Эд Ширан в пятницу, 19 июля, выступил на стадионе «Спартака» в Москве.
Обновлено в 19:10
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
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Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Спорт
Чемпионка мира по бегу на 400 м дисквалифицирована за допинг
Обновлено в 16:48
Происшествия
В Нигерии мужчина залез на крыло самолета и напугал пассажиров
В Нигерии неизвестный мужчина залез на крыло пассажирского самолета, когда тот готовился к взлету.
Обновлено в 15:34
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24