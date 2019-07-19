Происшествия

Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в ДонбассеBFM.ru 14:50

Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Читать в источнике
Обсудить8
с чего всё началось

Грузовик с бойцами «Айдара» подорвался на мине в Донбассе, заявили в ДНР

Грузовик с бойцами нацбатальона "Айдар" подорвался в четверг на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
РИА Новости13:42

Подробнее о событии

Грузовик с пьяными боевиками «Айдара» подорвался в Донбассе

Взгляд.ру13:54

В ДНР заявили о подрыве грузовика батальона «Айдар» на мине в Донбассе

RT на русском15:22

Грузовик с бойцами «Айдара» подорвался на мине в Донбассе, заявили в ДНР

РИА Новости13:42

Грузовик с пьяными украинскими радикалами подорвался на мине

РЕН ТВ14:32

В ДНР сообщили о подрыве автомобиля батальона «Айдар» на подконтрольной Киеву территории

ТАСС14:25

Грузовик с пьяными украинскими боевиками подорвался на мине

Газета.Ru14:52

В Донбассе на мине подорвался грузовик с боевиками «Айдара»

Московский Комсомолец12:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
Авто

Объявлены цены на Lada Xray Cross с вариатором

Обновлено в 06:52
Кино

Анонсирован первый трейлер мюзикла «Кошки»

Universal Pictures представила трейлер фильма "Кошки". Видео опубликовано на официальной киностудии YouTube.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Политика

На задержанном Ираном британском танкере находятся россияне

На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне, сообщил РИА Новости по телефону представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management.
Обновлено в 16:14
Футбол

«Удинезе» подписал нападающего «Реала»

Форвард мадридского "Реала" Кристо Гонсалес перешёл в "Удинезе". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера

«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено в 07:00
Единоборства

Бой Курбанова с Соро за титул WBA отменен

Поединок между российским боксером Магомедом Курбановым и французом Мишелем Соро за звание чемпиона мира по версии WBA не состоится.
Обновлено в 16:19
Происшествия

Под Петербургом из-за поломки задержали электрички

На Балтийском направлении Октябрьской железной дороги по техническим причинам остановилась электричка, следовавшая из Санкт-Петербурга в Ивангород.
Обновлено в 14:05
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Политика

Путин прилетел в пострадавшую от наводнений Иркутскую область

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, чтобы лично проверить, как ликвидируются последствия наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 02:35
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

В ходе интервью Стоун попросил Путина стать крестным его дочери.
Обновлено в 15:45
Наука

Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта

Почти любой проект по разработке искусственного интеллекта для распознавания образов и машинного зрения требует обширной базы данных, в которой содержатся уже распознанные и описанные людьми изображения: на них нейросети обучаются и совершенствуются.
Обновлено в 02:59
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Спорт

Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию

Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено в 14:35
Политика

Путин запустил в Магнитогорске агломерационную фабрику ММК

Президент России Владимир Путин дал старт работе агломерационной фабрики №5 Магнитогорского металлургического комбината.
Обновлено в 13:02
Авто

Nissan показал обновленный минивэн Serena

Компания Nissan показала обновленный минивэн Serena пятой генерации, его дебют состоялся еще в 2016 году.
Обновлено в 01:10
Политика

В конгрессе США провели обряд изгнания духов

В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.
Обновлено в 07:26
Футбол

Клаудио Писарро завершит карьеру в 2020 году

Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона.
Обновлено в 14:16
Интернет

Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»

Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика

Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

В Башкирии шесть человек получили ожоги из-за хлопка паров бензина

Ранее МЧС республики сообщало, что в результате хлопка без последующего горения на катере в Павловском водохранилище в Нуримановском районе Башкирии пострадали трое детей, они были госпитализированы в 18-ю больницу Уфы.
Обновлено в 13:25
Футбол

Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года

Обновлено в 10:50
Общество

Во Франции температура впервые достигла 46 градусов

Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Адвокат рассказал о первом допросе Абызова

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 13:03
Политика

Украинский боксёр-чемпион Гвоздик не поверил в агрессию России

Украина не была жертвой российской агрессии, а межнациональный конфликт был выгоден прежнему президенту Петру Порошенко, чтобы отвлечь соотечественников от разграбления страны.
Обновлено в 11:59
Политика

Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие

F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное