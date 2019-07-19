Происшествия

Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в ДонбассеBFM.ru 14:50

Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
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с чего всё началось

Грузовик с бойцами «Айдара» подорвался на мине в Донбассе, заявили в ДНР

Грузовик с бойцами нацбатальона "Айдар" подорвался в четверг на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
РИА Новости13:42

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В ДНР заявили о подрыве на мине грузовика с бойцами батальона «Айдар»

РБК17:07

Грузовик с бойцами «Айдара» подорвался на мине в Донбассе, заявили в ДНР

РИА Новости13:42

Грузовик с пьяными украинскими боевиками подорвался на мине

Газета.Ru14:52

Грузовик с пьяными украинскими радикалами подорвался на мине

РЕН ТВ14:32

В ДНР сообщили о подрыве автомобиля батальона «Айдар» на подконтрольной Киеву территории

ТАСС14:25

В ДНР заявили о подрыве грузовика батальона «Айдар» на мине в Донбассе

RT на русском15:22

В Донбассе на мине подорвался грузовик с боевиками «Айдара»

Московский Комсомолец12:39
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:13, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе

В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено вчера в 08:08
Общество

Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Обновлено в 11:14
Происшествия

Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге

Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:40
Космос

Огромный НЛО засекли возле Солнца

Уфологи разглядели огромную летающую тарелку рядом с Солнцем.
Обновлено в 00:41
Футбол

Защитник ФК «Уфа» обзвонил активных болельщиков клуба

Защитник футбольного клуба «Уфа» Данил Круговой позвонил нескольким активным болельщикам, которые в прошлом сезоне приобретали абонементы на игры — он попросил поддержать команду и в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:48
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери

Обновлено в 16:02
Происшествия

Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 75 человек

Обновлено в 11:34
Политика

Иран заявил о захвате британского танкера

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena lmpero. Об этом сообщает Press TV в Twitter.
Обновлено в 14:35
Футбол

Головин травмировал бедро в товарищеской игре с «Эвертоном»

Полузащитник "Монако" Александр Головин не доиграл товарищеский матч с "Эвертоном".
Обновлено в 18:02
Происшествия

Под Петербургом из-за поломки задержали электрички

Обновлено в 14:05
Политика

Украина ввела спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ из РФ

Сообщается, что решение было принято президентом и кабмином Украины в ответ на расширение Россией экономических санкций Украина ввела специальные пошлины на импорт российского топлива.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы

Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Общество

Крыши домов в Петербурге закроют для туристов

Обновлено в 05:21
Кино

Трейлер экранизации мюзикла «Кошки» провалился в соцсетях

В сети появился официальный трейлер экранизации мюзикла "Кошки" с Тейлор Свифт в главной роли.
Обновлено в 16:06
Интернет

Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»

Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Общество

Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны

Обновлено в 11:56
Происшествия

СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Экономика

Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров

Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:00
Общество

Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей

Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Новороссийске возбудили дело против ударившей журналистку чиновницы

В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации, которая подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста местной газеты (ч. 3 ст. 144 УК РФ).
Обновлено в 12:09
Культура

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Политика

В МИД России рассказали о консультациях с Нидерландами по МН17

Обновлено в 09:44
Политика

Владимир Путин приехал на Валаам в кроссовках за 60 тысяч рублей

Обновлено в 13:45
Религия

Власти Москвы одобрили проект храма в стиле минимализма

Москомархитектура одобрила проект храма в стиле минимализма на западе Москвы.
Обновлено в 03:44
Политика

Глава военной разведки США сравнил российскую и китайскую «угрозы»

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено в 16:50
Политика

Украинский ЦИК снял с выборов кандидата от «Оппозиционной платформы»

Центральная избирательная комиссия Украины за два дня до выборов отменила регистрацию кандидата в депутаты Дмитрия Торнера, включенного в избирательный список политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под № 44, сообщила пресс-служба ЦИК.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали инцидент с задымлением самолета

На горячей линии московского аэропорта Шереметьево прокомментировали инцидент с задымлением самолета. Факт произошедшего подтвердили.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс

Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Украина хочет купить у Польши списанные ракетные катера

Украина рассматривает возможность покупки больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, которые были списаны Польшей еще в конце 2013 года.
Обновлено в 01:45
Технологии

Мобильные телефоны и WI-FI угрожают безопасности Boeing

Мобильные телефоны и помехи WI-FI являются угрозой для безопасности полётов некоторых Boeing 737 и 777.
Обновлено в 13:34
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