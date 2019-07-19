Происшествия
Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в ДонбассеBFM.ru 14:50
Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Грузовик с бойцами нацбатальона "Айдар" подорвался в четверг на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.РИА Новости13:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:10, Вашингтон
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Энергетика
Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
Обновлено в 13:31
Баскетбол
ЦСКА подписал греческого баскетболиста Куфоса
Обновлено в 13:28
Происшествия
На границе РФ и Абхазии задержан мужчина с огнестрельными ручками
В Краснодарском крае на границе с Абхазией пограничники задержали мужчину, которые хотел ввезти в РФ огнестрельное оружие, замаскированное под ручки для письма.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
В США обеспокоились военным сотрудничеством России и Китая
По словам адмирала, Россия на Дальнем Востоке со своими баллистическими ракетами и подводными лодками представляет угрозу для самого существования США, а военное усиление Китая может привести к тому, что в середине следующего десятилетия США потеряют свое преимущество.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Американцы сбили иранский беспилотник
Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 15:41
Экономика
Экспортные перевозки угля с Кузбасса на Восток выросли в июле на 5%
Погрузка угля из Кузбасса на восточном экспортном направлении за истекший период июля выросла на 5,2%, а в целом на экспорт – на 2,3% до 0,2 млн тонн, сообщает РЖД данные за 18 дней.
Обновлено в 12:29
Кино
Умер актер сериала «Государственная граница» Август Милованов
Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.
Обновлено в 10:20
Политика
Боксер Гвоздик высказался о вражде русских и украинцев
Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, поделился мнением об ухудшении отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 12:30
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
Выходец из Казахстана стал американцем, уехал в ИГ и попал под суд
Американцу предъявили обвинения в помощи и попытке помочь террористической организации после того, как он вступил в ряды группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Обновлено в 13:26
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
Футбол
Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Лобода показала синяки и гематомы на ногах
Звезда опубликовала фотографии ног в синяках и гематомах. Судя по снимкам, хуже всего пришлось левой ноге певицы.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Наука
Построена «энергетическая карта» Красноярского края
Сообщается, что исследователи рассмотрели оптимальные схемы взаимодействия различных способов получения энергии на разнородных территориях, а также обозначили преимущества и недостатки возобновляемых видов энергии применительно к конкретным городам и поселениям.
Обновлено 17 июля в 03:16
Происшествия
После главного землетрясения в Афинах последовали семь новых толчков
По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,1. После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков.
Обновлено в 07:54
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Футбол
«Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛ
Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин».
Обновлено в 12:43
Экономика
Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров
Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:00
Политика
США снова ввели санкции против чиновников Венесуэлы
«Сегодня США объявили о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, ответственных за репрессивные действия и пытки невинных граждан Венесуэлы», - сообщил он.
Обновлено в 12:30
Транспорт
В День ВМФ в Петербурге перекроют КАД
Обновлено в 14:17
Космос
В Твери пройдет встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским
6 августа 2019 года в 18:30 в тверском книжном магазине «Абракнигабра» состоится встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским.
Обновлено в 07:20
Экономика
Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагонов
Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.
Обновлено в 12:28
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 23:47