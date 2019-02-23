Политика

Грузовик с гумпомощью проехал из Бразилии в ВенесуэлуРИА Новости 12:13

Объявляем официально, что уже проехал первый груз гуманитарной помощи через нашу границу с Бразилией.
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Грузовик с гумпомощью проехал из Бразилии в Венесуэлу

РИА Новости12:13

Globo: грузовик с гумпомощью для Венесуэлы вернулся в Бразилию

Газета.Ru12:53

Военные Венесуэлы не пустили из Бразилии первый грузовик с гуманитарной помощью

Говорит Москва12:27

В Венесуэлу, по некоторой информации, смог въехать один грузовик с гуманитарной помощью

Эхо Москвы11:32

Представитель Гуаидо сообщила о прибытии грузовика с гумпомощью в Венесуэлу

RT на русском11:23

Globo: грузовик с гуманитарной помощью не смог проехать в Венесуэлу и вернулся в Бразилию

ТАСС12:17

Первый грузовик с гуманитарной помощью прибыл в Венесуэлу

Ведомости11:37
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