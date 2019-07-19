Происшествия
Грузовик с бойцами «Айдара» подорвался на мине в ДонбассеИзвестия 20:44
Грузовик с бойцами нацбатальона «Айдар» подорвался на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса в четверг, 18 июля. Об этом рассказал руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
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Грузовик с бойцами нацбатальона "Айдар" подорвался в четверг на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.РИА Новости13:42
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