Грузовик с бойцами нацбатальона "Айдар" подорвался в четверг на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

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Грузовик с бойцами нацбатальона «Айдар» подорвался на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса в четверг, 18 июля. Об этом рассказал руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Грузовик с бойцами «Айдара» подорвался на мине в Донбассе

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