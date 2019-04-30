Армия и оружие
Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в ДонбассеИзвестия 10:17
Подорвавшийся грузовик ЗиЛ-131 79-й десантно-штурмовой бригады перевозил снаряды для 122-мм гаубиц Д-30, которые были спрятаны на территории села. По словам Безсонова, мину установили бойцы ВСУ. В результате погибли двое украинских силовиков.
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