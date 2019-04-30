Армия и оружие
Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в ДонбассеИзвестия 10:17
Подорвавшийся грузовик ЗиЛ-131 79-й десантно-штурмовой бригады перевозил снаряды для 122-мм гаубиц Д-30, которые были спрятаны на территории села. По словам Безсонова, мину установили бойцы ВСУ. В результате погибли двое украинских силовиков.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Экономика
Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю
В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.
Обновлено в 13:08
Наука
В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке
На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено вчера в 05:22
Политика
МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Политика
Новую попытку госпереворота предприняли в Венесуэле
Подуспокоившаяся было в последнее время ситуация в Венесуэле, где усилиями местной оппозиции и ее зарубежных спонсоров продолжается попытка госпереворота, вновь обострилась.
Обновлено в 10:44
Политика
Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:12
Происшествия
В Петербурге эвакуировали Новую Голландию и театр Ленсовета
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, около восьми часов вечера эвакуировали театр Ленсовета на Владимирском проспекте, следом за ним — парк культуры и отдыха на острове Новая Голландия.
Обновлено в 14:11
Гаджеты
Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»
Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте
Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Авто
На eBay продают два маслкара Dodge Challenger SRT Demon
Стоит отметить, что всего Dodge Challenger SRT Demon было выпущено 3 300 экземпляров, последний из которых был продан на аукционе за один миллион долларов.
Обновлено в 13:57
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Политика
Президент Австрии рассказал о русских корнях
Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен в интервью церковному изданию KirchenZeitung рассказал о своих корнях и связанной с этим общности народа.
Обновлено в 09:52
Политика
Депутат Госдумы предложил наказывать чиновников за оскорбление граждан
Депутат Государственной Думы России от фракции ЛДПР Александр Старовойтов предложил наказывать чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено в 10:05
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу Живоглядова
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу защитника уфимской команды Дмитрия Живоглядова.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В аэропорту Киева показали ролик с Украиной без Крыма
На территории украинского международного аэропорта Борисполь демонстрировали видеоролик, где страну изобразили без Крыма.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Энергетика
Острый дефицит: нефть дойдет до 100 долларов за баррель
В текущем году цены на нефть превысят 100 долларов за баррель — предсказывают в Bank of America Merrill Lynch.
Обновлено в 01:00
Авто
В России продажи Lamborghini увеличились в 9 раз
Итальянская компания Lamborghini в первом квартале нынешнего года продала 28 автомобилей в России, что в 9 раз превышает показатели за аналогичный промежуток 2018 года.
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался
Обновлено в 05:09
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Политика
Посол США посетил задержанного в России Уилана
Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Автомобиль въехал в здание ТЦ в Гамбурге
Обновлено в 06:31
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро
Португалец приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 14:05
Хоккей
«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов
Обновлено в 13:41
Общество
Император Японии Акихито первым за 200 лет отрекся от престола
Последний раз император Японии отрекался в 1817 году. Тогда Кокаку передал престол сыну.
Обновлено в 10:53