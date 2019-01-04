Экономика

Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллионов иностранцев
РИА Новости
вчера в 04:50

Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллиона иностранцев, что является новым рекордным показателем для страны, сообщил в пятницу премьер Мамука Бахтадзе.
РИА Новостивчера в 04:50

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Жители Азербайджана, России и Армении в восторге от Грузии

Sputnik Грузия06:23

Рекорд Грузии: в 2018 году страну посетили более 8,6 млн иностранцев

МИР 24вчера в 15:00

Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллионов иностранцев

РИА Новостивчера в 04:50

Шанхай посетило рекордное число туристов

Национальный Туристический Союзвчера в 09:22

Россияне побили собственный рекорд по визитам в Грузию

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Грузия поставила новый туристический рекорд

Вестник Кавказавчера в 09:44
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Кино

Скончался народный артист Иван Бортник

Обновлено в 03:55
Политика

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:54
Политика

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии

Обновлено в 05:53
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия

Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина

Обновлено вчера в 20:16
Политика

«Роскосмос» отреагировал на решение NASA отложить визит Рогозина в США

От американского Нацуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства компания ждет официальных разъяснений по поводу запланированного визита в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Обновлено в 03:05
Хоккей

Хоккеисты сборной России расплакались после поражения в полуфинале МЧМ

Обновлено в 06:58
Политика

Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT

Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Политика

В РПЦ томос для украинской церкви назвали попыткой «украсть Рождество»

Последние две выступали за создание новой автокефальной православной церкви.
Обновлено в 06:58
Политика

Во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов»

Новые протестные демонстрации «желтых жилетов» пройдут в ближайшие часы в крупных городах Франции.
Обновлено в 05:06
Теннис

Медведев вышел в финал турнира в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в австралийском Брисбене.
Обновлено в 07:17
Политика

МИД РФ: речь об обмене Пола Уилана пока не идет

Российский дипломат прокомментировал вопрос журналистов по поводу возможности обмена Уилана на одного из задержанных в США граждан России, в том числе и на Марию Бутину.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Принц Гарри примет участие в учениях против «вторжения России»

Британский принц Гарри в составе корпуса морских пехотинцев примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях в Норвегии против "вторжения России".
Обновлено в 03:12
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно

«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Кино

Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище

Обновлено в 06:40
Политика

Япония объявила о кульминации в переговорах с Россией

Наступивший 2019 год является кульминационным в переговорах относительно мирного договора между Японией и Россией.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Дагестане умер ребенок, раненный пулей во время новогоднего салюта

В городской больнице дагестанского города Дербент умер трехлетний ребенок, который получил огнестрельное ранение в голову во время праздничного салюта, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Польше при пожаре во время игрового квеста погибли пять человек

Обновлено вчера в 17:38
Политика

Появилась реакция РПЦ на подписание томоса для украинских раскольников

Подписав томос для недавно созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) патриарх Варфоломей окончательно оторвал себя от мирового православия, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков.
Обновлено в 07:07
Общество

Россию назвали одной из самых трудолюбивых стран Европы

С 1 января 2019 года в силу вступили поправки в Трудовой кодекс, которые позволят россиянам получить дополнительные дни отпуска.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону

ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США

Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.
Обновлено в 00:03
Политика

Порошенко пригласил патриарха Варфоломея посетить Украину

Обновлено в 07:16
Политика

Посол Украины обнародовал перевод текста томоса

Посол Украины в Турции Андрей Сибиха обнародовал перевод документа на украинский язык в микроблоге Twitter.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Один человек стал жертвой урагана «Пабук» в Таиланде

Один человек погиб и еще один пропал без вести днем в пятницу на юге Таиланде при первом ударе урагана «Пабук», передает «РИА Новости» со ссылкой на Третий национальный телеканал страны.
Обновлено вчера в 10:49
Кино

Супруга режиссёра Марлена Хуциева умерла в реанимации

Обновлено в 05:47
Хоккей

Третьяк назвал трагедией поражение российской молодежной сборной на ЧМ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение российской сборной в полуфинале молодежного чемпионата мира 2019 года.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Петербурге полиция проверит информацию о массовой драке в метро

Полиция Петербурга начала проверку по факту массовой драки и распыления перцового газа на станции метро "Обводный канал" - инцидент произошел в пятницу, 4 января.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Крыму из-за угрозы схода лавин закрыли дорогу на гору Ай-Петри

Минтранс Крыма распорядился полностью перекрыть дорогу на Ай-Петри для движения любого транспорта из-за угрозы схода снежных лавин.
Обновлено в 06:21
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