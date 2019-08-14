Политика

Грузия занизила ущерб от потери российских туристовКапитал страны 01:17

Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире НСН выступила экс-спикер республиканского парламента республики и лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.
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с чего всё началось

Бурджанадзе: Ущерб Грузии от потери российских туристов достигает 700 млн долларов

Сумма финансовых потерь в туристическом секторе Грузии составила 60 миллионов долларов, заявил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. По его словам, российские туристы лишили Грузию дохода за два самых пиковых месяца года — июль и август.
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