Политика
Грузия занизила ущерб от потери российских туристовКапитал страны 01:17
Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире НСН выступила экс-спикер республиканского парламента республики и лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.
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с чего всё началось
Сумма финансовых потерь в туристическом секторе Грузии составила 60 миллионов долларов, заявил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. По его словам, российские туристы лишили Грузию дохода за два самых пиковых месяца года — июль и август.Национальная служба новостейвчера в 02:40
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