Политика

ИзвестияИзвестияГрузия захотела экономической свободы от России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо работать над тем, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России. Об этом в четверг, 29 августа, пишет «Интерфакс».
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Президент Грузии сделала антироссийское заявление на форуме во Франции

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Грузия захотела экономической свободы от России

РИА Новости11:33

Грузия захотела экономической свободы от России

Газета.Ru12:22

Зурабишвили призвала уменьшить экономическую зависимость от России

RT на русском12:32

Президент Грузии призвала добиваться экономической свободы от России

Московский Комсомолец10:48

Грузия захотела экономической свободы от России

Lenta.ru09:44
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Футбол

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Певец Тима Белорусских передумал и выступит на фестивале на проспекте Сахарова

Ранее организатор концерта, Российский союз молодежи, называл Тиму Белорусских одним из его участников, однако представитель певца утверждала, что в это время у музыканта запланировано выступление в Оленегорске.
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Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Армия и оружие

Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ДНР

РИА Новости 13:07
Политика

Лукашенко передал Трампу кортик через Болтона

RT на русском 11:25
Космос

Компании не захотели страховать запуск ракеты «Протон-М»

Сам запуск ракеты с европейским и американским спутником на борту запланирован на конец сентября.
Эхо Москвы 13:02
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Кино

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
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Бивол и Гассиев выступят в андеркарде боя Усика

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Политика

Кандидат на пост главы МИД Украины назвал условия амнистии в Донбассе

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:31
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев рассказал о борьбе за квартиру умершего отца

Собеседник вчера в 09:03
Политика

Верховная рада Украины назначила нового главу СБУ

Верховная рада Украины назначила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает УНИАН.
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Шоу-бизнес

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
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Происшествия

Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали

Газета.Ru 07:55
Происшествия

Любовь Соболь облили грязью возле ее дома

Известия 06:34
Общество

В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии

После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Политика

В ООН заявили, что конституционный комитет Сирии почти сформирован

Спецпредставитель Генсека ООН по САР Гейр Педерсен заявил, что конституционный комитет Сирии почти сформирован.
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Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
Lenta.ru 13:03
Футбол

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Газета.Ru 04:47
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Держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император.
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Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд

Коммерсантъ 09:49
Политика

МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отреагировал на сообщения в СМИ о причинах отказа главы республики Александра Лукашенко посетить в Варшаве памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 08:47
Футбол

Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА

RT на русском 05:10
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В Ленобласти ищут потерявшуюся в лесу девочку

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