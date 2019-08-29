Политика
ИзвестияГрузия захотела экономической свободы от России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо работать над тем, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России. Об этом в четверг, 29 августа, пишет «Интерфакс».
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Музыка
Певец Тима Белорусских передумал и выступит на фестивале на проспекте Сахарова
Ранее организатор концерта, Российский союз молодежи, называл Тиму Белорусских одним из его участников, однако представитель певца утверждала, что в это время у музыканта запланировано выступление в Оленегорске.
Эхо Москвы 13:01
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Армия и оружие
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ДНР
РИА Новости 13:07
Политика
Лукашенко передал Трампу кортик через Болтона
RT на русском 11:25
Космос
Компании не захотели страховать запуск ракеты «Протон-М»
Сам запуск ракеты с европейским и американским спутником на борту запланирован на конец сентября.
Эхо Москвы 13:02
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Единоборства
Бивол и Гассиев выступят в андеркарде боя Усика
Чемпионат 08:31
Политика
Кандидат на пост главы МИД Украины назвал условия амнистии в Донбассе
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:31
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев рассказал о борьбе за квартиру умершего отца
Собеседник вчера в 09:03
Политика
Верховная рада Украины назначила нового главу СБУ
Верховная рада Украины назначила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает УНИАН.
Rambler News Service 12:58
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости 08:35
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Политика
В ООН заявили, что конституционный комитет Сирии почти сформирован
Спецпредставитель Генсека ООН по САР Гейр Педерсен заявил, что конституционный комитет Сирии почти сформирован.
RT на русском 11:48
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
Политика
Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату
Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
Lenta.ru 13:03
Футбол
«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Экономика
США хотят потребовать с Китая имперские долги, пишет Bloomberg
Держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император.
Газета.Ru 11:46
Происшествия
Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Политика
МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отреагировал на сообщения в СМИ о причинах отказа главы республики Александра Лукашенко посетить в Варшаве памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 08:47
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
RT на русском 05:10
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась феноменом похудения
Фото: Анастасия Волочоква до и после похудения Балерину возмутило до глубины души, что все только и говорят о том, что она постройнела.
Bimru.ru 12:42
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Технологии
Сооснователь сервиса CloudPayments покинет компанию
Константин Ян основал компанию совместно с компаньоном Дмитрием Спиридоновым в 2014 году, а в 2017 году 55% CloudPayments приобрела «Группа Тинькофф».
РБК 07:48