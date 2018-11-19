Футбол

Грузия в Лиге наций обыграла Казахстан и вышла в лигу С
Советский спорт
14:17

Грузия — Казахстан
2 – 1
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, сегодня
Стадион «Динамо Арена»
45′+1′
Серикжан Мужиков
Георгий Меребашвили
59′
74′
Алексей Щеткин
Юрий Перцух
Валериан Гвилия
Ника Качарава
75′
83′
Максим Федин
Бауыржан Турысбек
Георгий Чакветадзе
84′
Отар Какабадзе
Давит Хочолава
86′
89′
Роман Муртазаев
Оралхан Омиртаев
90′
Оралхан Омиртаев
Георгий Чакветадзе
Джорджи Абурджания
90′+2′
90′+3′
Гафуржан Суюмбаев
В параллельной игре группы 1 лиги D сборная Андорры сыграла вничью с Латвией 0:0. В квартете с 16 очками первое место заняли грузины и обеспечили себе повышение в лигу С. На второй строчке расположился Казахстан (6 очков), на третьей Латвия (4), на четвертой Андорра (4).
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