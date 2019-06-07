Грузия разгромила Гибралтар в рамках отбора на Евро-2020Матч ТВ 13:58

Сборная Грузии одержала крупную победу над командой Гибралтара в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Валериан Гвилия, Гиоргий Папунашвили и Вато Арвеладзе, реализовавший пенальти.

Грузия разгромила Гибралтар в рамках отбора на Евро-2020

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