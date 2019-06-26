Политика

Грузия раскритиковала возвращение РФ в ПАСЕГазета.Ru вчера в 17:51

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани прокомментировал возвращение России права голоса в ПАСЕ.
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Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в своем микроблоге
 в Твиттере по поводу резолюции, принятой большинством голосов членов Парламентской ассамблеи Европы, позволяющей России восстановить свое членство в ПАСЕ.
Московский Комсомолецвчера в 16:27

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Грузия раскритиковала возвращение России в ПАСЕ

Lenta.ruвчера в 20:46

Грузия раскритиковала возвращение РФ в ПАСЕ

Газета.Ruвчера в 17:51

В МИД Грузии раскритиковали решение ПАСЕ о возвращении России

Московский Комсомолецвчера в 16:43

МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

Известиявчера в 16:58

МИД Грузии возмутился решением ПАСЕ по России

News.ruвчера в 16:51

Глава МИД Грузии сожалеет о возвращении России в ПАСЕ

ТАССвчера в 17:28

Глава МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

RT на русскомвчера в 16:10
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане: число жертв возросло до трех

Обновлено в 01:56
Политика

NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei

Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Медсестра ударила и связала бинтами ребенка в Москве

Обновлено вчера в 18:41
Космос

Инопланетяне передали человечеству послание из будущего с помощью световых сигналов, идущих с неба

Загадочные объекты выстроились в цепь, напоминающую новогоднюю гирлянду, а затем начали подавать световые сигналы.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Обновлено вчера в 16:31
Общество

Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек

Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.
Обновлено в 01:00
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).
Обновлено вчера в 20:15
Общество

На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр

Позднее стороны договорились о совместном развитии территории.
Обновлено вчера в 17:37
Политика

Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ

Появились данные о том, какие страны поддержали резолюцию, которая позволяет делегации из России принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 01:58
Футбол

Томас Цорн: «Глушакову заплатили меньше 100 миллионов»

Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Технологии

«Мегафон» откроет пункты выдачи заказов для интернет-магазинов

Выдавать заказы через постаматы и салоны "Мегафона" смогут более 7000 ритейлеров.
Обновлено в 02:20
Политика

Генконсул США во Владивостоке покинет пост 5 июля

Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс объявил о скором завершении своей работы на посту, который покинет 5 июля.
Обновлено в 01:15
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
Общество

Вода в Байкале оказалась токсичной

Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Футбол

Новичок «Краснодара» Вилена попрощался с «Фейеноордом»

Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена, который ранее подписал контракт с "быками", попрощался с "Фейеноордом", сообщает Football Oranje.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом

Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Общество

Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s

Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

Россия может вновь запретить поставки грузинских вин

Роспотребнадзор может ввести запрет на поставки в Россию вина из Грузии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым

Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 01:42
Общество

Дрон-наноразведчик показали на «Армии-2019»

Технополис «Эра» представил на форуме «Армия-2019» две модификации дрона-наноразведчика.
Обновлено в 01:59
Кино

Скончался режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром

Обновлено вчера в 23:04
Экономика

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 01:35
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