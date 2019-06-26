Политика

Грузия раскритиковала возвращение РФ в ПАСЕГазета.Ru 17:51

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани прокомментировал возвращение России права голоса в ПАСЕ.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в своем микроблоге
 в Твиттере по поводу резолюции, принятой большинством голосов членов Парламентской ассамблеи Европы, позволяющей России восстановить свое членство в ПАСЕ.
Московский Комсомолец16:27

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МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

Известия16:58

Грузия раскритиковала возвращение РФ в ПАСЕ

Газета.Ru17:51

Глава МИД Грузии сожалеет о возвращении России в ПАСЕ

ТАСС17:28

«Принципиальная» Грузия опечалилась из-за возвращения России в ПАСЕ

Взгляд.ру17:54

МИД Грузии возмутился решением ПАСЕ по России

News.ru16:51

В МИД Грузии раскритиковали решение ПАСЕ о возвращении России

Московский Комсомолец16:43

Глава МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

RT на русском16:10
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Обновлено в 22:08
Авто

Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos

Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Кино

Умер актёр и режиссёр Валерий Харченко

Советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист Валерий Харченко скончался на 82-м году жизни, передаёт 26 июня «Пятый канал».
Обновлено в 21:54
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено в 14:12
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Футбол

Головин сменил имидж, покрасив волосы

Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.
Обновлено в 14:29
Игры

Стартовало тестирование военного шутера «Калибр» от Wargaming и 1C

Обновлено в 07:25
Армия и оружие

В Никарагуа задержали четырёх человек из-за подозрений в связи с ИГИЛ

Сотрудники Нацполиции Никарагуа 25 июня задержали четырёх человек в возрасте от 26 до 41 года, подозреваемых в связи с террористической организацией ИГИЛ*.
Обновлено в 22:49
Общество

В Росмолодёжи видят предпосылки для снижения возраста совершеннолетия

Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александр Бугаев считает, что в России на сегодняшний день можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия.
Обновлено в 22:20
Общество

Новые технологии разоряют малый бизнес

Обе системы дают сбои, а сбои означают для малого бизнеса штрафы.
Обновлено в 11:52
Космос

Испытания парашютной системы капсулы Starliner завершены

Обновлено в 21:09
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:14
Спорт

Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил

Российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкин могут быть дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 08:50
Происшествия

На Камчатке произошло сильное землетрясение

Обновлено в 05:45
Политика

Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ

Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.
Обновлено в 10:01
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено в 21:00
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Виктория Боня: «Не думаю о деньгах, они сами появляются»

Телеведущая уже давно привыкла хорошо зарабатывать. В одном из недавних интервью Боня заявила, что деньги ее не испортили.
Обновлено в 19:00
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ

Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено в 20:59
Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками

Неизвестные начали бросать дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко в городе Стрый во Львовской области.
Обновлено в 19:42
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Авто

Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус

В прошлый четверг, 20 июня, три внедорожника – УАЗ «Хантер» Экспедиционный, УАЗ «Патриот» Экспедиционный и стандартный УАЗ «Патриот» – добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы.
Обновлено в 03:03
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Здоровье

Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%

Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 20:15
Политика

США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие

На Кубе появились крылатые ракеты «Калибр»

Фрегат оснащен крылатыми ракетами «Калибр» (16 единиц).
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия

Усадебные участки подтопило в Тайшетском районе и Нижнеудинске

В реках Бирюса и Уда резко поднялась вода, из-за чего в населенных пунктах уже подтапливает приусадебные участки.
Обновлено в 23:01
Политика

Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
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