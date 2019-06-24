Грузия потеряет сотни тысяч российских туристовГазета.Ru 04:00

Туристической отрасли Грузии нанесен серьезный удар, признаются участники рынка. Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.

с чего всё началось

Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ". Возврат денег туристам обойдется перевозчикам в 2,3-3 миллиарда рублей.

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