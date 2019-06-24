Политика

Грузия потеряет сотни тысяч российских туристовГазета.Ru 04:00

Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ". Возврат денег туристам обойдется перевозчикам в 2,3-3 миллиарда рублей.
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В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

Туристической отрасли Грузии нанесен серьезный удар, признаются участники рынка. Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Коммерсантъвчера в 15:54

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«Коммерсантъ» узнал о потере Грузией более 150 тыс. российских туристов

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Коммерсантъ: Авиакомпании могут потерять до 3 миллиардов рублей из-за запретов полётов в Грузию

Эхо Москвы02:31

«Коммерсантъ»: более 150 тысяч россиян откажутся от путешествия в Грузию из-за запрета на полеты

Snob.ruвчера в 20:15

«Коммерсантъ» подсчитал ущерб авиакомпаний из-за запрета авиасообщения с Грузией

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Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию

Lenta.ruвчера в 20:22

Авиакомпании потеряют до трех миллиардов рублей из-за запрета полетов в Грузию

Дождь01:55

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

Коммерсантъвчера в 15:54
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:00, Вашингтон
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Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.
Обновлено в 05:15
Авто

В Интернете появились первые снимки внедорожника ГАЗ «Тигр Next»

В Интернете появились первые снимки ГАЗ «Тигр Next». Внедорожник появится на выставке «Армия-2019» уже завтра, 25 июня.
Обновлено в 02:18
Музыка

Хореографа фигуристки Загитовой обвинили в плагиате номера

Танцовщица из США Джоджо Гомез опубликовала в своем Instagram пост, в котором обвинила хореографа Алины Загитовой Даниила Глейхенгауза в краже постановки на песню Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 02:21
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Технологии

Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус

Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Политика

Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Экономика

В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.
Обновлено в 04:12
Энергетика

Остатков газа на Украине не хватит даже на месяц

Отмечается, что остатков газа не хватит даже на месяц.
Обновлено 22 июня в 21:46
Экономика

В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки

"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Технологии

Mail.ru Group и «Вымпелком» восстановили сотрудничество

Mail.ru Group и «Вымпелком» восстановили сотрудничество после недавнего конфликта, сообщили RNS в пресс-службе Mail.ru Group.
Обновлено в 05:00
Футбол

Легенды «Реала» обыграли легенд «Челси» в благотворительном матче

Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Энергетика

Европа начала отказываться от российского угля

Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части

Обновлено в 03:28
Происшествия

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Общество

Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии

За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Теплоход сел на мель в Керченском проливе

В середине мая сухогруз «Омский-143», перевозивший кукурузу, сел на мель на Волге недалеко от Саратова.
Обновлено в 03:49
Происшествия

У экс-главы красноярского Росприроднадзора нашлась новая взятка

Бывшего главу красноярского Росприроднадзора Андрея Калинина подозревают в еще одной крупной взятке - речь идет о 500 тыс. рублей, который, по версии следствия, экс-чиновник получил за выдачу разрешительных документов.
Обновлено в 04:23
Общество

В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн

В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Спорт

Гараничев подписал контракт с СБР, Логинов – нет

Как сообщает ТАСС, Гараничев подписал контракт после встречи с главой СБР Владимиром Драчевым на сборе в Чайковском.
Обновлено в 04:36
Общество

Васильева рассказала о боязни молодых учителей идти работать в школу

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что молодые учителя боятся идти работать в школу.
Обновлено в 05:50
Общество

Большой театр меняет схему продажи билетов

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
Обновлено в 03:10
Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

В российском городе в водопроводной воде нашли вирус гепатита А

Две пробы водопроводной воды, взятые в городе Охе на севере Сахалина, показали положительный результат на вирус гепатита А. С симптомами заболевания госпитализирована семья из трех человек.
Обновлено в 04:55
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Обновлено вчера в 11:11
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