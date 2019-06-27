Грузия потеряет $300 млн без российских туристовГазета.Ru 09:12

с чего всё началось

Грузия потеряет до $300 млн в 2019 году от сокращения потока российских туристов, сообщают "Известия". По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.

Происшествия Возбуждено дело против основателя «Рольфа» Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.

Происшествия Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.

Политика Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тому, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.

Авто В «АвтоВАЗе» раскрыли правду о качестве экспортных Lada Официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» прокомментировали популярные в народе слухи о том, что экспортные автомобили LADA в своё время были более качественными, нежели представленные на отечественном рынке модели.

Политика Делегации шести стран заявили о желании покинуть ПАСЕ после возвращения России Делегации семи стран-членов ПАСЕ в среду, 26 июня, заявили о совместных действиях в ответ на безусловное подтверждение полномочий и возвращение всех прав в Ассамблее российской делегации, сообщает Европейская правда.

Здоровье До 2023 года в онкодиспансере появится сразу два новых корпуса – лучевой и поликлинический Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как город планирует решать вопросы со строительством высокотехнологичных медицинских центров.

Общество Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.

Политика Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.

Армия и оружие В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.

Финансы Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.

Гаджеты Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.

Политика Путин ответил на вопрос о преемнике Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.

Происшествия Девять человек госпитализировали после крушения Ан-24 в Бурятии Количество людей, которым потребовалась госпитализация после крушения Ан-24 на территории Бурятии, выросло до девяти, сообщает пресс-секретарь главы республики Алексей Цыденов.

Происшествия Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Здоровье На Кубани с начала года заготовили почти 2 тонны донорской крови Практически все сдают кровь безвозмездно. Благодаря им в 2018 году было заготовлено более 61 тыс. л цельной донорской крови.

Авто Интерьер Kia Seltos показан во всех подробностях Во время презентации вседорожника Kia Seltos в Южной Корее производитель впервые опубликовал фотографии интерьера новинки.

Армия и оружие Путин заявил, что Россия не собирается менять планы по развитию ВС на Дальнем Востоке Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от планов развития Тихоокеанского флота и ВС на Дальнем Востоке.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Технологии Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.

Шоу-бизнес В Москве простились с Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.

Футбол Испания крупно обыграла Францию и вышла в финал молодежного ЧЕ Сборная Испании крупно обыграла команду Франции в рамках полуфинала молодежного чемпионата Европы.

Политика Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока -2» США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Общество Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.