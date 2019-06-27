Грузия потеряет $300 млн без российских туристовГазета.Ru 09:12

с чего всё началось

Грузия потеряет до $300 млн в 2019 году от сокращения потока российских туристов, сообщают "Известия". По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.

Политика Путин рассказал, чего Россия добилась в Сирии Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что российская сторона добилась в Сирии большего, чем он ожидал.

Футбол Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА По данным СМИ, тульский "Арсенал" выкупил у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева.

Политика Путин назвал Трампа талантливым человеком Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что считает американского лидера Дональда Трампа талантливым человеком, но при этом не приемлет многих методов главы США.

Гаджеты Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты.

Политика Климкин ответил на претензии со стороны президента Зеленского Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на претензии со стороны украинского президента Владимира Зеленского, который потребовал от внешнеполитического ведомства объясниться за ноту, направленную в МИД России по поводу украинских моряков-нарушителей, которых судят в РФ.

Политика В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Происшествия Предполагаемого организатора убийства главы ТРК «Пулково-3» осудили Экстрадированный из Эстонии бывший замдиректора ООО "Статус" Михаил Кришьян, обвиняемый в организации убийств владельца торгового центра "Пулково-3" Михаила Карачева и предпринимателя Алексея Волнухина, осужден по решению Санкт-Петербургского городского суда на 20 лет колонии строгого режима.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Политика Украинскую делегацию в ПАСЕ обругали на всех европейских языках Лидер движения «Парус» Юрий Кот рассказал о реакции делегатов из разных стран на поведение представителей Украины во время заседания в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.

Культура Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.

Кино Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.

Авто Интерьер Kia Seltos показан во всех подробностях Во время презентации вседорожника Kia Seltos в Южной Корее производитель впервые опубликовал фотографии интерьера новинки.

Политика Евкуров станет заместителем Шойгу Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.

Авто Ford сократит 12 тыс. сотрудников по всей Европе Американский автоконцерн Ford в рамках реструктуризации производства уволит 12 000 сотрудников по всей Европе, говорится в сообщении компании.

Технологии «Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".

Спорт Российские спортсмены завоевали девять медалей в шестой день ЕИ-2019 Российские спортсмены продолжают возглавлять общий зачёт Европейских игр, имея в активе 72 медали (32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые).

Происшествия Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании Сергей Петров, являющийся основателем и совладельцем компании «Рольф», которая специализируется на продаже автомобилей, дал комментарии касательно обысков, проходящих в организации, сообщает «РБК».

Происшествия Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Немцова Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Россию возобновить следствие по убийству оппозиционера Бориса Немцова, передает Интерфакс в четверг.

Гаджеты Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.

Авто Ford F-Series Super Duty получил пакет для бездорожья Tremor Пакет для бездорожья Tremor будет доступен для следующих комплектаций Ford F-Series Super Duty: XLT, Lariat, King Ranch и Platinum.