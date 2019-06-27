Грузия потеряет $300 млн без российских туристовГазета.Ru 09:12

с чего всё началось

Грузия потеряет до $300 млн в 2019 году от сокращения потока российских туристов, сообщают "Известия". По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.

Экономика Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году Напомним, в этом году страховые пенсии выросли на 7,05 процента (что почти вдвое выше уровня прошлогодней инфляции), увеличившись в среднегодовом выражении на тысячу рублей.

Происшествия В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов Останки шести северных гладких китов было обнаружены в канадских водах с начала года, сообщает министерство рыболовства и океанов Канады в Twitter.

Космос NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.

Армия и оружие США одобрили выделение $300 млн на военную помощь Украине Сенат конгресса США 27 июня одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине. Средства выделены в том числе на летальное вооружение.

Политика Медведчук и республики Донбасса договорились об освобождении пленных Председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук договорился с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником об освобождении нескольких украинских граждан.

Политика Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.

Космос Китай планирует к 2030 году стать мировой космической державой Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) намерена к 2030 году вывести свою страну в ряды мировых космических держав, пишет Синьхуа.

Политика Премьер Грузии обвинил Саакашвили в беспорядках на улицах Тбилиси Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили виноват в беспорядках, которые начались в Тбилиси 20 июня.

Общество Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Шоу-бизнес Дочь Тимати впервые вышла на подиум На только что прошедшем в Сочи модном шоу «Цирк дю Солей» внимание публики было приковано к пятилетней малышке, дочери знаменитых родителей: 35-летнего рэпера Тимати и 26-летней модели Алёны Шишковой.

Происшествия Девять человек госпитализировали после крушения Ан-24 в Бурятии Количество людей, которым потребовалась госпитализация после крушения Ан-24 на территории Бурятии, выросло до девяти, сообщает пресс-секретарь главы республики Алексей Цыденов.

Общество Выпущенные косатки движутся к Шантарским островам Две косатки из приморской бухты Средней, выпущенные в море в Сахалинском заливе, двигаются в сторону Шантарских островов, где они были выловлены.

Армия и оружие В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии Турецкая армия из сирийской провинции Идлиб обстреляла минометными снарядами деревни на севере соседней сирийской провинции Хама в ночь на пятницу, сообщает гостелевидение Сирии.

Политика Бахрейн отозвал посла из Ирака после нападения на посольство в Багдаде МИД Бахрейна принял решение об отзыве для консультация посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде.

Политика Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.

Шоу-бизнес Яна Поплавская изображала беременную ради социального эксперимента Яна Поплавская выложила фото в Instagram, где она изображает беременную, и спровоцировала шквал критики.

Политика Путин рассказал о российском наказании Скрипаля Российский лидер Владимир Путин заявил, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не представлял интереса для Москвы, так как получил свое наказание до отравления в Солсбери, передает РИА "Новости".

Политика Климкин обнародовал ноты России и Украины Глава МИД Украины Павел Климкин опубликовал ноты России и Украины по военнопленным украинским морякам на своей странице в Facebook.

Политика На сегодня запланирована встреча Путина и Трампа Сегодня, 28 июня, ожидается, что президент России Владимир Путин в рамках первого дня саммита "Большой двадцатки" (G20) проведет переговоры с несколькими лидерами стран.

Армия и оружие Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат» Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики.

Гаджеты Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.

Происшествия Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.

Происшествия Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.

Политика Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.