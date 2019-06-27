Грузия потеряет $300 млн без российских туристовГазета.Ru 09:12

с чего всё началось

Грузия потеряет до $300 млн в 2019 году от сокращения потока российских туристов, сообщают "Известия". По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.

Политика Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков Президент Украины добавил, что МИД не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам.

Шоу-бизнес Директор Алибасова объяснил слова о «спектакле» с отравлением Слова пиар-директора Бари Алибасова Вадима Горжанкина о «спектакле» с отравлением были не правильно поняты.

Происшествия В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.

Экономика Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Наука Останки гигантской доисторической птицы нашли в Крыму В Крыму обнаружили останки гигантской доисторической птицы, возраст которой может достигать 2 млн лет. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес В Москве простились с актрисой Аллой Покровской Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, которая умерла 25 июня на 82-м году жизни, завершилось в Московском художественном театре имени Чехова.

Футбол Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Единоборства ММА. Допинг-проба Ивана Штыркова лишила его контракта с UFC Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC расторгла контракт с российским бойцом Иваном Штырковым.

Политика Меркель стало плохо на встрече с президентом Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Политика Президент Туниса оказался на грани смерти Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.

Футбол «Локомотив» победил «Злин» в контрольном матче Московский "Локомотив" обыграл чешский "Злин" в товарищеском матче на сборе в Австрии.

Общество Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.

Футбол УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии Чемпионат Грузии, полупустые трибуны, стоят футболисты в черных майках с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».

Транспорт В Колпино открыли рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе Как стало известно в четверг, 27 июня, в Колпино открыли рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе – продолжению Софийской улицы.

Происшествия Возбуждено дело против основателя «Рольфа» Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.

Футбол Пляжники России обыграли Украину, но не попали в плей-офф Наша сборная выиграла со счетом 5:1. Тем не менее, россияне не смогли выти в плей-офф соревнований.

Происшествия В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.

Игры Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.

Экономика ПФР пересчитал доплаты к пенсиям Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Политика Премьер Грузии заявил о работе по сохранению турпотока из России Грузия работает над тем, чтобы туристический поток из России не сокращался, заявил грузинский премьер Мамука Бахтадзе.