Грузия потеряет $300 млн без российских туристовГазета.Ru 09:12

с чего всё началось

Грузия потеряет до $300 млн в 2019 году от сокращения потока российских туристов, сообщают "Известия". По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.

Политика Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.

Политика Климкин ответил на критику Зеленскому Министерство иностранных дел Украины имело право не согласовывать с президентом ответ на ноту РФ по арестованным украинским морякам, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Происшествия Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа» Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.

Энергетика Под Петербургом с цитатой Чехова открыли новый нефтяной терминал Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка.

Транспорт Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».

Политика Тереза Мэй заявила о готовности улучшать отношения с Россией Великобритания готова улучшать отношения с Россией, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй по пути на саммит G20, сообщает агентство Bloomberg.

Армия и оружие В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Донбассе Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подтвердили, что под Станицей Луганской в Донбассе произошло разведение сил и средств на участке линии соприкосновения.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июля С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.

Экономика Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.

Космос Таяние ледников в Азии создаст угрозу существования Индии, Пакистана, Китая Ученые смоделировали примерные последствия и пришли к шокирующим выводам — таяние снегов и ледников на этих горных вершинах может привести к кризису и продовольственной и водной безопасности в Индии, Китае, Пакистане и ряде других стран мира.

Общество Средней российской семье необходимо как минимум 58 тысяч: обзор прессы Жизнь 43 пассажирам спасла бортпроводница при аварийной посадке Ан-2; за наркотики в России наказывают около 100 тысяч человек в год; на борьбу с бедностью обещают выделить триллион рублей.

Общество Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.

Энергетика Россия заплатит Казахстану за грязную нефть по $15 за баррель Россия выплатит Казахстану компенсацию за загрязненную нефть в порту Усть-Луга в размере $15 за баррель.

Шоу-бизнес Актриса Елена Драпеко рассказала о предательстве мужа Олега Белова Известная актриса и политик Елена Драпеко рассказала о предательстве своего бывшего мужа Олега Белова.

Политика В Молдавии обвинили Порошенко в коррупции и контрабанде Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что экс-глава Украины Петр Порошенко и руководство страны при его президентстве способствовали контрабанде и коррупционным схемам.

Армия и оружие Новый корабль ВМС США врезался в канадский сухогруз Корабль класса Freedom, который еще даже не успели официально ввести в эксплуатацию, врезался в канадский сухогруз у причала.

Авто BMW и Toyota совместно выпустят новый Toyota Land Cruiser Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения может стать третьим совместным продуктом Toyota и BMW после Toyota Supra и BMW Z4.