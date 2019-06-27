Экономика
Грузия потеряет $300 млн без российских туристовГазета.Ru 09:12
Грузия потеряет до $300 млн в 2019 году от сокращения потока российских туристов, сообщают "Известия". По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.
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«На данном этапе трудно делать точные прогнозы, однако, согласно первым подсчётам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние приблизительно до $200—300 млн», — говорится в сообщении на сайте Нацбанка Грузии.RT на русском05:41
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