Экономика
Грузия поможет отельерам выплатить кредиты после спада турпотока из РФЭкономика сегодня 24 августа в 09:19
Власти Грузии окажут финансовую помощь владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и устойчивого развития страны.
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Тбилиси оплатит долги турбизнеса, пострадавшего из-за спада турпотока из РФ
Российская газета23 августа в 15:20
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
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