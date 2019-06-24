Грузия подсчитала убытки от «туристического эмбарго» со стороны РоссииФАН 09:04

Грузинские аналитики назвали цену «туристического эмбарго» со стороны России. Речь идет об огромной сумме в 100 млн долларов. Исследование провели специалисты неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия».

Грузия подсчитала убытки от «туристического эмбарго» со стороны России

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