Политика

Грузия подсчитала убытки от «туристического эмбарго» со стороны РоссииФАН 09:04

Грузинские аналитики назвали цену «туристического эмбарго» со стороны России. Речь идет об огромной сумме в 100 млн долларов. Исследование провели специалисты неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия».
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Грузия подсчитала убытки от «туристического эмбарго» со стороны России

ФАН09:04

Подсчитано, сколько потеряет Грузия без российских туристов

Московский Комсомолец08:33

Сколько потеряет Грузия без российских туристов

Газета.Ru03:24

Названа сумма ущерба Грузии из-за «туристического эмбарго» со стороны РФ

iReactor06:58

В Грузии посчитали ущерб от потери российских туристов

Взгляд.ру03:03

Эксперты оценили ущерб Грузии от «туристического эмбарго» со стороны России

Народные новости04:39

В Грузии рассказали, что будет без российских туристов

Gazeta.SPb05:03
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Политика

Ущерб Грузии от потери российских туристов оценили в $100 млн

Как заявил в эфире телеканала Rustavi2 экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе, потеря этих денег не станет критической для Грузии, так как можно будет восстановить баланс за счет туристов из других стран.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter

В Германии столкнулись и упали два истребителя Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ. Оба пилота смогли катапультироваться.
Обновлено в 09:08
Культура

Максакова назовет имя «нового» убийцы Вороненкова

Обновлено в 08:59
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Обновлено вчера в 11:11
Политика

Путин призвал использовать опыт кооперации в ВТС

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости использовать опыт кооперации в военно-техническом сотрудничестве, где это отвечает взаимным интересам стран, продолжать опытно-конструкторские работы.
Обновлено в 07:35
Политика

Глава ПАСЕ: Россию пригласили на июньскую сессию в порядке исключения

В понедельник в ПАСЕ планируется обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить делегации РФ возможность принять участие в работе июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Политика

Путин продлил действие продэмбарго на западные товары

Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Транспорт

Компания Ротенберга реконструирует трассу М1 до границы с Белоруссией

Обновлено в 09:45
Здоровье

Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой

В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество

Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
ЖКХ

Почти 100 тыс. жителей Симферополя остались без света из-за аварии

В Симферополе более 98 тыс. жителей остались без света из-за аварии на одной из линий электропередачи.
Обновлено в 09:23
Спорт

Российскую тяжелоатлетку дисквалифицировали на четыре года

Обновлено в 08:41
Политика

ФСБ за год выявила более 50 членов ИГ на юге России

Более 50 членов и пособников группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были выявлены за год на территории Южного федерального округа.
Обновлено в 10:15
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»

Обновлено в 10:06
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Политика

Команда Зеленского назвала 20 достижений президента за месяц работы

Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором перечислены 20 достижений украинского лидера за первый месяц его работы.
Обновлено в 08:54
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Общество

Школьник из Тулы стал самым умным в России

Выпускник тульского лицея №2 имени Слободского Даниил Дрябин набрал 400 баллов по ЕГЭ, получив по 100 баллов по каждому из сдаваемых экзаменов.
Обновлено в 08:48
Культура

Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет Роман Бабаян

Новым главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет журналист, телеведущий Роман Бабаян.
Обновлено в 08:01
Общество

Гидрометцентр России опроверг приход осенней погоды в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг резкое понижение температуры в столице на этой неделе.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Хабаровске арестовали экс-директора департамента Минпромторга

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы экс-директор департамента Минпромторга России получил от главы ООО "Азия Лес" через счета организации и через посредника более 78 миллионов рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения обществом субсидий по линии ведомства.
Обновлено в 05:42
Футбол

Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме

На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

В Калуге полицейский на мотоцикле насмерть сбил пешехода

Сотрудник ДПС на мотоцикле в Калуге насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, ведется проверка, сообщила РИА Новости в понедельник представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек

Один человек погиб, 31 госпитализирован в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 09:01
Футбол

Паршивлюк перешел в московское «Динамо»

Обновлено в 09:46
Происшествия

Уснувшую пассажирку забыли в канадском самолете после посадки

Пассажирка самолета Квебек – Торонто уснула во время полета. Однако девушку никто не разбудил после посадки.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы

Ранее Галкин опубликовал видео с реакцией детей на выступление Пугачевой в Кремле.
Обновлено в 07:22
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