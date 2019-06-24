Политика
Грузия подсчитала убытки от потери российских туристовГосновости 13:17
В Грузии решили провести исследование, чтобы выяснить, сколько денег потеряет государство от российского «туристического эмбарго». Выяснилось, что если сначала нового месяца в страну не приедет ни один российский турист, то ущерб может составить 100 миллионов долларов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
Авто
Cadillac объявил цены на обновленный седан CT6 для России
Обновлено в 10:09
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Политика
Поймавшему Гайзера и Хорошавина генералу ФСБ прочат отставку
«Гроза губернаторов» О скорой отставке главы Управления «К» ФСБ РФ Ивана Ткачева «Росбалту» сообщили источники в спецслужбе.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Младенца обнаружили в подъезде жилого дома в Тайшете
Сегодня, 24 июня, в Тайшете полиция объявила в розыск законных представителей младенца, обнаруженного в подъезде жилого дома на улице Свободы, 2 ночью.
Обновлено в 04:50
Общество
Антон Алиханов приостановил снос немецких казарм на улице Калинина
Губернатор Калининградской области приостановил самовольный снос бывших казарм кёнигсбергского артиллерийского полка на улице Калинина.
Обновлено в 08:28
Космос
Космическая корова может быть странной сверхновой
Последующие наблюдения за коровой создали две основные теории того, что это может быть: странная сверхновая или экзотическая звезда, измельченная черной дырой.
Обновлено 22 июня в 07:39
Происшествия
В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения
Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
Обновлено в 07:41
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики
В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
Обновлено в 12:15
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Космос
10 вариантов будущего через тысячу лет
Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
Обновлено в 05:17
Авто
В Новосибирске продают редчайшую ГАЗ-3111 «Волгу» с мотором Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено в 12:42
Политика
Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 12:27
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России
Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.
Обновлено в 08:23
Экономика
Пришло время расчехлять опционные стратегии по паре доллар/рубль
Просто если у вас есть цели финансового плана в долларах и стратегия, биржевой план покупки американских акций и/или облигаций, психологически, живя в России, вам при этом будет очень неприятно видеть снижение доллара.
Обновлено в 10:45
Экономика
Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold
Китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета в золотодобывающей компании GV Gold, которая добывает золото в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 11:36
Наука
Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад
Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.
Обновлено в 11:00
Игры
Для HITMAN 2 выпущено DLC «Банк»
Разработчики игровой студии IO Interactive завтра выпустят новое DLC для игры HITMAN 2 под названием «Банк», которое добавит в геймплей одноименную игровую локацию.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Технологии
МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда
Мобильный оператор МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Серийный грабитель отравил в центре Москвы более 20 человек
Грабителя, как утверждается, задержали, но отпустили под подписку о невыезде, после чего он продолжил совершать преступление.
Обновлено в 12:38
Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словами
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
Обновлено в 13:18
Общество
Kinodanz отказалась от иска на 1 млн рублей к BadComedian
Красногорский суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к видеоблогеру BadComedian (Евгений Баженов) на 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:51
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03