Политика

Грузия подсчитала убытки от потери российских туристовГосновости 13:17

В Грузии решили провести исследование, чтобы выяснить, сколько денег потеряет государство от российского «туристического эмбарго». Выяснилось, что если сначала нового месяца в страну не приедет ни один российский турист, то ущерб может составить 100 миллионов долларов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
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