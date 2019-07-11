Экономика
Грузия оценила ущерб от возможных санкций РоссииLenta.ru вчера в 09:20
В случае введения Россией полноценных санкций ущерб Грузии мог бы составить четыре миллиарда лари (около 88 миллиардов рублей). Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, пишет «Грузия Online». По ее словам, больше половины от общего ущерба пришлось бы на туризм.
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Чиновники Грузии посчитали сколько денег страна потеряет от российских санкций
Комсомольская правдавчера в 09:23
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