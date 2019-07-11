Экономика

Грузия оценила ущерб от возможных санкций РоссииLenta.ru вчера в 09:20

В случае введения Россией полноценных санкций ущерб Грузии мог бы составить четыре миллиарда лари (около 88 миллиардов рублей). Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, пишет «Грузия Online». По ее словам, больше половины от общего ущерба пришлось бы на туризм.
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Грузия оценила возможный ущерб от предложенных Госдумой санкций

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:50, Вашингтон
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Депутаты Законодательного собрания Красноярского края проголосовали за досрочную отставку главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко.
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На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику

На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
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Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:07
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Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
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Продюсер поинтересовалась у поклонников, нравится ли им такой образ.
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В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

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Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.
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Неплательщики штрафов ГИБДД будут наказаны

Как показывает практика, введение подобных мер существенно сократило количество неоплаченных штрафов.
Обновлено в 01:36
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Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили

Спасатели полностью потушили крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
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«Рейнджерс» подписал контракт с нападающим Каапо Какко. Соглашение новичка рассчитано на три года.
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Глава Комсомольска-на-Амуре снова подал в отставку

Городские депутаты рассмотрят заявление 17 июля. Ранее градоначальник уже подавал в отставку - в сентябре 2018 года.
Обновлено вчера в 21:23
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес

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17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти

17-летний вратарь аргентинского "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer.
Обновлено в 01:40
Экономика

На Украине завели дело против Коломойского по иску НБУ

Хозяйственный суд Днепропетровской области назначил подготовительное заседание по иску Национального банка Украины (НБУ) к бывшему акционеру «Приватбанка», олигарху Игорю Коломойскому, сообщает пресс-служба НБУ.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В Челябинской области женщину убило молнией

В Еткульском районе (Челябинская область) пенсионерка погибла от удара молнии.
Обновлено в 01:09
Политика

Путин снял с должности губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

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Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
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Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
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Экономика

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».
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Экономика

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Как сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, «Интерскол» проводит «работу с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по согласованию реализации необходимых инвестиционных мероприятий с банками-кредиторами».
Обновлено в 01:31
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у НКО «21 век»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "21 век" за нарушение законодательства.
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Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось

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Из-за шторма в Греции погибли российские туристы

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Обновлено вчера в 03:02
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Россия засекретила кредит на миллиард долларов

За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Экономика

Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК

Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), которая должна была заработать с 1 января 2020, - пишет РБК.
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Театры

В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
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Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина

Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
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