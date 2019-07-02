Политика
Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млнКоммерсантъ 03:29
Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России. В частности, страна ищет возможности выйти на новые рынки, в том числе в США и Европе.
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Политика
Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Политика
Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Общество
Мосгорсуд оставил апелляцию Жириновского без удовлетворения
Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу Владимира Жириновского, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.
Обновлено в 05:18
Путешествия
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 04:41
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество
В Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова
Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за свои грубые слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:46
Транспорт
В метро Москвы произошел сбой в автоматах по продаже билетов
В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Николай Басков рассказал о переживаниях в связи со смертью отца
Певец Николай Басков трудно переживает смерть отца Виктора Владимировича, который скончался после долгой болезни на 69 году жизни.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Samsung вернула себе лидерство на российском рынке смартфонов
Во II квартале 2019 года, по данным специализированных электронных магазинов, смартфоны Samsung выбились на первые места по продажам в денежном и в количественном выражении.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Макрон окажет влияние на Иран, чтобы он придерживался ядерной сделки
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время предпринять инициативы, чтобы побудить Иран соблюдать договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 05:19
Футбол
Вратарь «Балтики» пополнил «Тамбов»
Обновлено в 04:29
Космос
InSight Mars lander раскрывает «крота»
Модуль InSight lander NASA использовал свою роботизированную руку для перемещения опорной конструкции своего копающего инструмента, неофициально называемого «кротом».
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек
Один человек погиб и 16 получили ранения при пожаре на итальянском танкере Synzania в порту Алиага провинции Измир на западе Турции, говорится в сообщении нефтехимической компании Petkim во вторник.
Обновлено в 03:34
Спорт
Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023
Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.
Обновлено в 04:47
Политика
Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира
По итогам I квартала 2019 года Россия занимала 48-е место. Без виз россияне могли посетить 119 стран мира.
Обновлено в 05:44
Общество
Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля
Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Футбол
В УЕФА отреагировали на идею расширения РПЛ за счет иностранных клубов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на появившуюся инициативу расширения Российской премьер-лиги за счет участия в ней футбольных клубов из других стран, сообщает РБК.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В ЖК «Солнечный город» произошел пожар
На территории строящихся корпусов жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе произошел пожар.
Обновлено в 03:58
Авто
Audi представила новый «заряженный» седан Audi S8
Система полного привода Quattro с подруливающей задней осью и спортивным дифференциалом еще больше повышает маневренность нового Audi S8 как на низких, так и на высоких скоростях.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Уфа» объявила об уходе Пауревича
Обновлено в 05:15
Общество
В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Кызылординской и Атырауской областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Из Ростова в Грузию сбежала полковник полиции
Женщину подозревают в фальсификации уголовных дел. Полковник Наталья Разумная объявлена в международный розыск.
Обновлено в 05:26
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Британку высадили из самолета за слишком глубокое декольте
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Произошел взрыв на детской площадке в Днепропетровской области Украины
По сообщениям РИА Новости, шестеро подростков получили ранения после взрыва предмета неустановленного назначения на игровой площадке в Днепропетровской области Украины.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой
Председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа страны Павлом Климкиным из-за ноты России по задержанным морякам, назвал главу государства невеждой.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Суд в Австрии продлил арест подозреваемого в шпионаже в пользу России
Земельный суд Зальцбурга оставил под арестом отставного австрийского полковника, подозреваемого в разведдеятельности в пользу России, вновь продлив его содержание под стражей, сообщил во вторник РИА Новости представитель суда Андреас Визауэр.
Обновлено в 02:09