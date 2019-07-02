Политика

Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млнКоммерсантъ 03:29

Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России. В частности, страна ищет возможности выйти на новые рынки, в том числе в США и Европе.
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В Грузии подсчитали ущерб от прекращения авиасообщения с Россией

REGNUM04:46

В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России

РБК04:40

В Грузии подсчитывают убытки от потери российских туристов

Владивосток-Новости29 июня в 22:36

Бюджет Грузии «похудеет» на 710 млн долларов из-за прекращения авиасообщения с Россией. Потери хотят восполнить туристами из Европы и США

Фонтанка.Ру03:20

Грузия потеряет $710 млн из-за оттока российских туристов

News.ru02:55

В Тбилиси оценили ущерб экономике от сокращения числа российских туристов

ТАСС02:28

Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн

Коммерсантъ03:29
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:00, Вашингтон
Политика

Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Авто

Названы 10 самых доступных автомобилей в России

Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Политика

Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Общество

Мосгорсуд оставил апелляцию Жириновского без удовлетворения

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу Владимира Жириновского, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.
Обновлено в 05:18
Путешествия

Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым

Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 04:41
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество

В Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за свои грубые слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:46
Транспорт

В метро Москвы произошел сбой в автоматах по продаже билетов

В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Николай Басков рассказал о переживаниях в связи со смертью отца

Певец Николай Басков трудно переживает смерть отца Виктора Владимировича, который скончался после долгой болезни на 69 году жизни.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Гаджеты

Samsung вернула себе лидерство на российском рынке смартфонов

Во II квартале 2019 года, по данным специализированных электронных магазинов, смартфоны Samsung выбились на первые места по продажам в денежном и в количественном выражении.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Макрон окажет влияние на Иран, чтобы он придерживался ядерной сделки

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время предпринять инициативы, чтобы побудить Иран соблюдать договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Борющаяся с раком Александра Яковлева отмечает день рождения

Обновлено в 03:51
Футбол

Вратарь «Балтики» пополнил «Тамбов»

Обновлено в 04:29
Космос

InSight Mars lander раскрывает «крота»

Модуль InSight lander NASA использовал свою роботизированную руку для перемещения опорной конструкции своего копающего инструмента, неофициально называемого «кротом».
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек

Один человек погиб и 16 получили ранения при пожаре на итальянском танкере Synzania в порту Алиага провинции Измир на западе Турции, говорится в сообщении нефтехимической компании Petkim во вторник.
Обновлено в 03:34
Спорт

Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023

Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.
Обновлено в 04:47
Политика

Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира

По итогам I квартала 2019 года Россия занимала 48-е место. Без виз россияне могли посетить 119 стран мира.
Обновлено в 05:44
Общество

Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля

Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Футбол

В УЕФА отреагировали на идею расширения РПЛ за счет иностранных клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на появившуюся инициативу расширения Российской премьер-лиги за счет участия в ней футбольных клубов из других стран, сообщает РБК.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В ЖК «Солнечный город» произошел пожар

На территории строящихся корпусов жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе произошел пожар.
Обновлено в 03:58
Авто

Audi представила новый «заряженный» седан Audi S8

Система полного привода Quattro с подруливающей задней осью и спортивным дифференциалом еще больше повышает маневренность нового Audi S8 как на низких, так и на высоких скоростях.
Обновлено в 01:31
Футбол

«Уфа» объявила об уходе Пауревича

Обновлено в 05:15
Общество

В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Кызылординской и Атырауской областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Из Ростова в Грузию сбежала полковник полиции

Женщину подозревают в фальсификации уголовных дел. Полковник Наталья Разумная объявлена в международный розыск.
Обновлено в 05:26
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

Британку высадили из самолета за слишком глубокое декольте

Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

Произошел взрыв на детской площадке в Днепропетровской области Украины

По сообщениям РИА Новости, шестеро подростков получили ранения после взрыва предмета неустановленного назначения на игровой площадке в Днепропетровской области Украины.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой

Председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа страны Павлом Климкиным из-за ноты России по задержанным морякам, назвал главу государства невеждой.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Суд в Австрии продлил арест подозреваемого в шпионаже в пользу России

Земельный суд Зальцбурга оставил под арестом отставного австрийского полковника, подозреваемого в разведдеятельности в пользу России, вновь продлив его содержание под стражей, сообщил во вторник РИА Новости представитель суда Андреас Визауэр.
Обновлено в 02:09
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