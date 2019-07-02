Политика
Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млнКоммерсантъ 03:29
Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России. В частности, страна ищет возможности выйти на новые рынки, в том числе в США и Европе.
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Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В центре Москвы найден клад эпохи Николая II
Московские археологи нашли крупный клад времен Николая II в самом центре столицы.
Обновлено в 06:26
Политика
Гройсман заявил о желании сохранить пост главы правительства Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов продолжить работу на занимаемой должности в правительстве, которое будет сформировано после парламентских выборов 21 июля.
Обновлено в 05:30
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Роскачество проверило, полезен ли мультизерновой хлеб
Повышенное содержание соли не позволяет назвать мультизерновой хлеб полезным продуктом, однако ему стоит отдать предпочтение перед обычным хлебом.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Политика
Термокружка Путина стала хитом онлайн-продаж в Китае
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Политика
Чехия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний
Власти Чехии отменили ограничения на полеты российских авиакомпаний. Однако такая мера будет действовать только до 7 июля.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать
Существующая система видеофиксации нарушений на дороге является несовершенной, но органы власти не принимают мер по ее улучшению, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Обновлено в 04:46
Экономика
Budweiser готовится провести крупнейшее IPO нынешнего года
Budweiser Brewing Company намерена привлечь в ходе IPO миноритарной доли в своем азиатско-тихоокеанском бизнесе (Budweiser APAC) как минимум $8,3 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на документацию предстоящего листинга на Гонконгской бирже.
Обновлено в 05:32
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»
Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный", говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 05:06
Транспорт
В метро Москвы перестали работать автоматы по продаже билетов
В работе автоматов по продаже билетов и пополнению проездных в московском метро возник сбой.
Обновлено в 04:58
Футбол
Пауревич покинул «Уфу» и перешёл в немецкий клуб
Хорватский хавбек Иван Пауревич покинул "Уфу" и перебрался в клуб второй Бундеслиги "Зандхаузен".
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Бетонная плита упала с девятого этажа на биотуалеты и убила россиян
Обрушение плиты произошло 21 декабря 2018 года на месте строительства жилого комплекса «Философия» в 1-м Предпортовом проезде, 11, литера А. Как установил суд, мастер Олег Звягинцев не проследил за креплением на стене, из-за чего рухнула конструкция с бетоном и арматурой.
Обновлено в 05:50
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Здоровье
Медики назвали лучшее упражнение для похудения
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Судаке села на мель частная яхта
В Крыму в районе бухты Капсель села на мель парусно-моторная яхта "Романтика" водоизмещением шесть тонн.
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Samsung вернула себе лидерство на российском рынке смартфонов
Во II квартале 2019 года, по данным специализированных электронных магазинов, смартфоны Samsung выбились на первые места по продажам в денежном и в количественном выражении.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
В Кемеровской области семью опекунов осудили за убийство двух сирот
Следствие установило, что семейная пара из Мысков взяла под опеку двух подростков в мае 2015 года.
Обновлено в 05:55
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Если информация СМИ о рекордном для российских хоккеистов в НХЛ контракте подтвердится, Артемий Панарин обойдет Никиту Кучерова, ставшего лучшим игроком сезона Лиги.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Экономика
Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию
ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Игоря Павлова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".
Обновлено в 03:56