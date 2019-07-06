Политика
Грузия не собирается отказываться от торговли с РоссиейКомсомольская правда 09:46
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Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Обновлено в 18:57
Происшествия
Мужчина ранил женщину и троих детей ножом в Лондоне
Женщина и трое детей в возрасте до 12 лет получили ножевые ранения в результате нападения на севере Лондона в районе Энфилд.
Обновлено в 14:35
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе
Обновлено в 20:33
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских юмористов
Обновлено вчера в 20:54
Наука
В Китае найдены древние деформированные черепа
Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы
Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено вчера в 10:09
Космос
На Марсе снова начались пылевые бури
Как сообщает ESA, на Марсе снова засекли пылевые бури.
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленский потребовал увольнения глав украинских таможен
Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Обновлено в 15:56
Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:38
Музыка
В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова
В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Музыка
Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»
Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа
Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына
Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова рассказала, как похудела после родов
Рубцова наслаждается материнством, но после родов столкнулась с проблемой лишнего веса.
Обновлено в 15:20
Общество
Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев
Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено в 13:50
Политика
Киев получил первую партию нефти из США
В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".
Обновлено в 13:56
Игры
В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Спорт
Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020
Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Обновлено в 11:02
Происшествия
При взрыве газа в ТЦ во Флориде пострадали 20 человек
В американском штате Флорида в результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) пострадали десятки человек.
Обновлено в 14:17
Футбол
Лофтус-Чик продлил контракт с «Челси»
"Челси" подписал новый контракт с полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:56
Футбол
«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»
Директор румынского клуба «Вииторул» Георге Огэрару прокомментировал информацию о скором переходе 20-летнего полузащитника Яниса Хаджи в московский «Спартак».
Обновлено в 20:06