Политика

Грузия не собирается отказываться от торговли с РоссиейКомсомольская правда 09:46

Торговля с Россией в части экспорта составляет 13%.
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Прерванный полет: как Грузия ищет замену россиянам

Известия17:02

В Грузии заявили, что не откажутся от торговли с Россией

ТАСС09:00

Грузинский министр выступила за прагматизм в отношениях с Москвой

РБК12:08

Грузия не собирается отказываться от торговли с Россией

Комсомольская правда09:46

В Совфеде оценили слова главы Минэкономики Грузии об отношениях с Россией

RT на русском10:22

В Грузии заявили о важности прагматичных отношений с Россией

РИА Новости09:09

Грузия даже не думает отказываться от торговли с Россией

Газета.Ru14:09
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Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Обновлено в 18:57
Происшествия

Мужчина ранил женщину и троих детей ножом в Лондоне

Женщина и трое детей в возрасте до 12 лет получили ножевые ранения в результате нападения на севере Лондона в районе Энфилд.
Обновлено в 14:35
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию

Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие

Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе

Обновлено в 20:33
Шоу-бизнес

Названы гонорары российских юмористов

Обновлено вчера в 20:54
Наука

В Китае найдены древние деформированные черепа

Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено вчера в 10:09
Космос

На Марсе снова начались пылевые бури

Как сообщает ESA, на Марсе снова засекли пылевые бури.
Обновлено в 05:45
Политика

Зеленский потребовал увольнения глав украинских таможен

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Обновлено в 15:56
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
Происшествия

В Москве столкнулись четыре автомобиля

"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:38
Музыка

В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова

В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Музыка

Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»

Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
Обновлено в 07:42
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа

Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Футбол

Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки

В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес

Валентина Рубцова рассказала, как похудела после родов

Рубцова наслаждается материнством, но после родов столкнулась с проблемой лишнего веса.
Обновлено в 15:20
Общество

Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев

Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено в 13:50
Политика

Киев получил первую партию нефти из США

В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".
Обновлено в 13:56
Игры

В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»

Обновлено в 10:13
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Спорт

Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020

Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Обновлено в 11:02
Происшествия

При взрыве газа в ТЦ во Флориде пострадали 20 человек

В американском штате Флорида в результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) пострадали десятки человек.
Обновлено в 14:17
Футбол

Лофтус-Чик продлил контракт с «Челси»

"Челси" подписал новый контракт с полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:56
Футбол

«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»

Директор румынского клуба «Вииторул» Георге Огэрару прокомментировал информацию о скором переходе 20-летнего полузащитника Яниса Хаджи в московский «Спартак».
Обновлено в 20:06
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