Политика

Грузия не намерена отказываться от торговли с РоссиейNews.ru 09:36

Как заявила Первому каналу Общественного вещателя Грузии министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, экономика страны довольно диверсифицирована. Торговля с Россией в части экспорта составляет 13%.
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Прерванный полет: как Грузия ищет замену россиянам

Известия17:02

Грузия даже не думает отказываться от торговли с Россией

Газета.Ru14:09

В Грузии заявили, что не откажутся от торговли с Россией

ТАСС09:00

Грузия не собирается отказываться от торговли с Россией

Комсомольская правда09:46

В Совфеде оценили слова главы Минэкономики Грузии об отношениях с Россией

RT на русском10:22

В Грузии заявили о важности прагматичных отношений с Россией

РИА Новости09:09

Грузинский министр выступила за прагматизм в отношениях с Москвой

РБК12:08
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Происшествия

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Обновлено в 17:19
Происшествия

Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала

Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Политика

Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ

Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Политика

Грузия надеется на продолжение торговли с Россией

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на встрече с фермерами в субботу выразил надежду на прагматичный подход со стороны России к торговым отношениям с Грузией.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована

Обновлено в 11:54
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Музыка

Создатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту умер в Бразилии

В Бразилии скончался один из основателей музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту, сообщает AFP со ссылкой на заявление сына артиста.
Обновлено в 17:23
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
Политика

Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
Космос

Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.
Обновлено в 10:54
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Мексике задержали семь россиян

Семеро россиян были задержаны в аэропорту мексиканского города Канкун.
Обновлено в 13:39
Гаджеты

Xiaomi использовала видеоролик Apple для рекламы своих аватаров Mimoji

Обновлено в 00:21
Наука

В Китае найдены древние деформированные черепа

Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено вчера в 18:44
Общество

Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником

Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Общество

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

Член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову предложение об увеличении на 25% количества бюджетных мест в российских высших учебных заведениях.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Роухани назвал санкции США против Ирана актом терроризма

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал санкции США против ИРИ "актом терроризма" и "полноценной экономической войной", говорится в заявлении на официальном сайте Роухани.
Обновлено в 16:43
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Обновлено в 01:46
Политика

В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю

В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Москве на акции в поддержку сестер Хачатурян прошли задержания

Обновлено в 10:45
Технологии

Американские роботы научились ходить там, где люди себя калечат

Инженеры компании научили гуманоидного робота Atlas выбирать путь для движения самостоятельно, несмотря на повышенную сложность обстановки.
Обновлено в 17:10
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Авто

«Заряженный» Volkswagen T-Roc R представлен в Гудвуде

Обновлено в 08:58
Общество

«Ленинград» обвинили в распространении импотенции

Обновлено в 10:53
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами

Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.
Обновлено в 13:12
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
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