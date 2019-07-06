Политика
Грузия не намерена отказываться от торговли с РоссиейNews.ru 09:36
Как заявила Первому каналу Общественного вещателя Грузии министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, экономика страны довольно диверсифицирована. Торговля с Россией в части экспорта составляет 13%.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Общество
Петербуржцы смогут проходить медобследования на дачах
Обновлено в 10:04
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар
Обновлено в 15:44
Общество
Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде
Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.
Обновлено в 15:32
Футбол
«Локомотив» выиграл Суперкубок России
Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене
Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 15:54
Происшествия
В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной
Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие
Код доступа: Юлия Латынина
Напомню, что первая из них была в 2001 году, когда во время совместных российско-украинских учений украинцы подбили самолет Ту-154 над Черным морем.
Обновлено в 14:29
Баскетбол
Клуб НБА «Орландо» отчислил Мозгова
Обновлено в 14:47
Музыка
Почему Амстердам отказался принять «Евровидение-2020»
До Амстердама об отказе принимать конкурс заявили Гаага и Бреда.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Лолита: «Мама просит не нервничать, она Диму любила»
Некоторые сразу предположили, что супруг певицы променял ее на молодую. Лолита рассталась с молодым мужем.
Обновлено в 14:00
Авто
Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам
Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Культура
Названы любимые песни Назарбаева
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Теннис
Федерер пробился в четвертый круг Уимблдона
Обновлено в 13:54
Политика
Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Общество
Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым
Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 12:15
Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Общество
Во Франции прошла 34-я акция протеста «жёлтых жилетов»
Обновлено в 16:08
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Культура
Чернокожие, синекожие и лысые. Историк создал тред о «настоящих» русалочках
Обновлено в 12:02
Общество
Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20
Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено в 09:37
Происшествия
Тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии арестовали
Магасский районный суд в Ингушетии на два месяца арестовал женщину, которую подозревают в избиении семилетней девочки, доставленной с тяжелыми травмами на лечение в Москву.
Обновлено в 12:06
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Экономика
АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года.
Обновлено в 09:01