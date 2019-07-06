Политика

Грузия надеется на продолжение торговли с РоссиейВести.Ru 11:15

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на встрече с фермерами в субботу выразил надежду на прагматичный подход со стороны России к торговым отношениям с Грузией.
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с чего всё началось

В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.
РИА Новости09:32

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В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией

RT на русском16:44

Глава Минсельхоза Грузии надеется, что РФ не введет торговое эмбарго в отношении страны

ТАСС07:38

Глава Минсельхоза Грузии надеется на продолжение торговых отношений с РФ

REGNUM11:59

Грузия надеется на продолжение торговли с Россией

Вести.Ru11:15

В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго

РИА Новости09:32

В Грузии надеются, что Россия не введет торговое эмбарго в отношении страны

Аргументы и Факты09:00

Минсельхоз Грузии надеется, что Россия не введет торговое эмбарго

Коммерсантъ15:23
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:44, Вашингтон
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В Казахстане у участников митингов изъяли оружие и дымовые шашки

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Киев получил первую партию нефти из США

В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
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СМИ узнали о визитах «третьего отравителя» Скрипалей в Швейцарию

Встреча "отравителей" Во время третьей и четвертой поездки в Швейцарию Сергеев, как утверждают расследователи, встречался с Александром Петровым с Русланом Бошировым — другими предполагаемыми организаторами отравления Скрипалей.
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В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
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Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки

Обновлено в 10:55
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Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
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Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Обновлено в 01:46
Происшествия

В Люберцах упавшее с 12 этажа окно едва не травмировало женщину с детьми

На кадрах видно, как оконная рама с грохотом падает около подъезда, где стояла женщина с двумя детьми.
Обновлено в 15:38
Гаджеты

Приложение для телефонов Samsung ворует данные кредиток

Специалисты обнаружили новую разработку мошенников, способную воровать данные кредиток со смартфонов на операционной системе Android, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:55
Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали из-за ЧП на шахтах Польши

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Цзилинь в результате обвала на шахте погибли по меньшей мере девять человек, ещё десять пострадали.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Молодоженов из Краснодара задержали в аэропорту в Мексике

Обновлено в 12:27
Происшествия

Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии

В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
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Энди Маррей и Серена Уильямс победили на старте Уимблдона в миксте

Обновлено в 15:46
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:34
Наука

Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов

Расчеты показали, что под леса можно занять еще 900 миллионов гектаров (это чуть больше площади Бразилии), которые находятся вне сельскохозяйственных угодий и территории городов.
Обновлено в 04:07
Политика

Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Происшествия

В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами

Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.
Обновлено в 13:12
Политика

Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Гаджеты

16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список

Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено в 17:32
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
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Политика

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
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В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности

Установлено, что мощнейшие гамма-лучи исходят из Крабовидной туманности.
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Футбол

«Зенит» может обменять в «Селтик» Джорджевича на Рогича

Черногорец сыграл 23 матча и забил семь голов. Ранее шотландские СМИ сообщали об интересе со стороны «Зенита» Рогичем.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
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УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»

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Калифорнийцам запретили чинить собственные машины

Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.
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45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике

32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.
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