Политика
Грузия надеется на продолжение торговли с РоссиейВести.Ru 11:15
Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на встрече с фермерами в субботу выразил надежду на прагматичный подход со стороны России к торговым отношениям с Грузией.
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Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение
Обновлено вчера в 03:16
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Футбол
Де Росси принял решение завершить карьеру
Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси принял решение завершить карьеру игрока, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Tempo.
Обновлено в 04:07
Транспорт
Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево
В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский вынудил уволиться глав таможен на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:23
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине
Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Подмосковье ребенок погиб в крупном ДТП
В Московской области девочка погибла в крупной автомобильной аварии.
Обновлено в 10:30
Экономика
Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей
Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено в 02:02
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Политика
Американского журналиста затравили за статью о Крыме
Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Происшествия
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок
Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
Происшествия
На Украине нашли тело убитой и изнасилованной школьницы
В Днепропетровской области Украины найдено тело школьницы, которая находилась в розыске с 29 июня.
Обновлено в 09:15
Политика
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Спорт
Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020
Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.
Обновлено в 11:06
Общество
Взять быка за рога по-армянски: как в Ереване «бескровная» коррида закончилась убийством
Приглашение продолжить путешествие по бывшему Советскому Союзу поступило из Еревана.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний
По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Общество
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Политика
Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа
Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Политика
Пушков отреагировал на предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД
Ранее Столтенберг призвал Россию «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
«Красмаш» может начать выпускать и гражданскую продукцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что красноярское оборонное предприятие «Красмаш» могло бы начать выпускать и гражданскую продукцию.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу
Адвокат Тимур Матвеев сообщил, что за выезд Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала ответственность понесла дежурная.
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Максим Галкин объяснил свои огромные гонорары
Супруг Примадонны отечественной эстрады, юморист, пародист, актер и телеведущий Максим Галкин объяснил свои впечатляющие гонорары.
Обновлено в 07:16
Космос
Экипажу «Федерации» предрекли гибель в Тихом океане
Риск может возникнуть в случае нештатного приводнения капсулы в водах Тихого океана, поскольку у России в этом регионе нет высокоскоростных спасательных судов, считает начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский.
Обновлено в 10:46