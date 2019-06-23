Политика
Грузия начала искать замену российским туристамРИА Новости 11:20
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами. Так, в фейсбуке на странице грузинской дипмиссии в Дании появился ролик Национальной администрации туризма.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:15, Вашингтон
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка
В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка.
Обновлено в 14:53
Происшествия
У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских
Обновлено в 15:11
Происшествия
Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине
В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Политика
В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии
Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
Теннис
Роджер Федерер завоевал титул в Галле
Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, обыграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего 33-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(2), 6/1 в финале соревнований в Галле.
Обновлено в 08:39
Футбол
«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»
Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье.
Обновлено в 12:10
Экономика
Carrefour продала свой бизнес в Китае
Carrefour начала работать в Китае в 1995 году. С тех пор сеть компании разрослась до 210 гипермаркетов и 24 универсамов.
Обновлено в 14:17
Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Политика
ЦИК отказал Компартии Украины в регистрации на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украина отказала Коммунистической партии Украины (КПУ) в регистрации ее избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады, назначенных на 21 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Футбол
Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде
В Мадриде сошлись легенды «Реала» и «Челси». И устроили звездопад и голевую феерию.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма, говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 15:56
Политика
Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.
Обновлено в 14:43
Происшествия
В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками
Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
Обновлено в 14:01
Единоборства
Украинец Сиренко победил россиянина Бахтова
В Претории (ЮАР) состоялся бой, в котором чемпион WBF International Владислав Сиренко победил россиянина Дениса Бахтова.
Обновлено в 11:44
Футбол
Титов: Аргентина не похожа на себя
Экс-капитан московского "Спартака" и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Рейтинг Букмекеров".
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Брестской крепости
Министерство обороны России опубликовало документы, ранее имевшие статус повышенной секретности, о защите Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Спорт
Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга
Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил на появившуюся в СМИ информацию о том, что у него рак мозга.
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Краснодаре на видео молния ударила в дом
Жительница Краснодара случайно засняла, как молния ударила в многоквартирный дом во время утренней грозы.
Обновлено в 14:30