Политика
Грузия начала искать замену российским туристамРИА Новости вчера в 11:20
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами. Так, в фейсбуке на странице грузинской дипмиссии в Дании появился ролик Национальной администрации туризма.
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Политика
В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка двух миллиардов долларов) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Ванкувере из-за проблем с двигателем
Пассажирский самолёт, принадлежащий компании Air Canada, совершил экстренную посадку в аэропорту Ванкувера из-за проблем с двигателем.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено вчера в 20:12
Спорт
Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Трое детей пострадали в автомобильной аварии в Иркутске
Обновлено вчера в 22:08
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено вчера в 02:44
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Общество
Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов
Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета
Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами
Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Рейс в Турцию из Новосибирска задержан из-за неисправности самолета
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие
Появились фото Луганского аэропорта в первые дни после окончания боёв
Об интенсивности боёв за Луганский аэропорта говорит хотя бы количество гильз от боеприпасов на территории объекта Бои за Луганский аэропорт продолжались с апреля по сентябрь 2014 года.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Пять человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Бангладеш
Не менее пяти человек погибли и около 100 пострадали в результате того, что пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в области Маулвибазар в восточной части Бангладеш.
Обновлено вчера в 23:39
Культура
Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
В Камеруне 22 человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Полеты грузинских авиакомпаний в Россию будут приостановлены
Минтранс РФ сообщил, что с 8 июля грузинским авиакомпаниям будет запрещено осуществлять полеты в Россию.
Обновлено 22 июня в 10:51
Космос
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASA
Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов NASA возросла.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Главе МВД предложили легализовать движения «Лев против» и «СтопХам»
Кирьянов и Андреев уверены, что деятельность таких общественных структур достойна внимания, но нуждается при этом в правовом регулировании и приведении таких объединений в единое конструктивное русло.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Обновлено вчера в 05:06
Футбол
Дмитрий Аленичев: «В новом сезоне „Спартак“ не станет чемпионом»
Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено вчера в 06:31
Футбол
Ставка и прогноз на матч Катар – Аргентина
В двух матчах был набран один балл, опережает Аргентину Катар за счет показателей забитых/пропущенных мячей (2:3).
Обновлено 22 июня в 19:41
Авто
В Сети появились первые фото нового внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке «Группа ГАЗ» представит внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11